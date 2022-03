Más moderna, Kate estrena en su último lookazo con alpargatas españolas

Para hablar en persona con los dueños de negocios locales sobre el impacto del COVID-19 en el sector turístico, el duque y la duquesa de Cambridge han visitado Barry Island en Gales del Sur. Allí, Kate Middleton ha querido saludar a todos los presentes mostrando su faceta más veraniega. Y como hiciera en su último acto público al recuperar aquel vestido blanco personalizado que hizo viral, también ha querido tirar de fondo de armario para reciclar piezas que son acierto seguro y que no suponen una nueva inversión. De este modo, vuelve a dar una segunda oportunida a un diseño inolvidable con estampado floral, así como a sus alpargatas españolas y un bolso capaz de combinarse fácilmente. No obstante, una pieza de estreno acompaña a su look, unos nuevos pendientes con forma geométrica que modernizan su imagen.

VER GALERÍA

Como pieza central de su estilismo, Kate Middleton recupera su vestido Aurora. Se trata de un diseño de Emilia Wickstead que estrenó el 10 de septiembre de 2019 y que no había reciclado todavía. De estilo camisero, esta prenda presenta un elegante estampado floral Rosewood, icónico de esta firma británica; tiene largo midi y se acompaña de un cinturón coordinado que estiliza la figura. Actualmente, esta creación, una exclusiva de la plataforma multimarca de venta online Net-à-porter, está completamente agotada en todas sus tallas; sin embargo, pudo llegar a adquirirse con descuento por unos 950 euros, es decir, un 50% menos de su precio original.

VER GALERÍA

La alpargata española, el básico favorito de Kate Middleton para verano

Para combinar su vestido Aurora, la duquesa de Cambridge busca la comodidad de un calzado con cuña, evitando así los tacones. Una acertada fórmula que ya definió su imagen el día que estreno este diseño de Emilia Wickstead. En esta ocasión, recupera de su armario unas alpargatas españolas que llevan el sello de la firma Castañer, la cual también podemos encontrar en el vestidor de doña Letizia. Concretamente, se trata del modelo Carina en color tostado que estrenó en la primavera de 2019 y que se convirtió en uno de sus básicos favoritos durante el pasado verano. A juego con este complemento, Kate también recicla un bolso de mano (que también puede llevarse tipo bandolera con cadena de eslabones dorados, pero de la que ella prescinde) de Mulberry, el diseño Amberley.

VER GALERÍA

El 'efecto Kate' llega a las mascarillas y con sello español

Tras llevarla en su último acto, Kate también recupera su mascarilla reutilizable con estampado floral de Amaia Kids. Lo que sí son nuevos en su look son los pendientes a los que recurre en esta ocasión. En un guiño a la modernidad, la Duquesa estrena estas joyas en forma de trapecio, chapada en oro de 18 quilates, que recibe el nombre Alaia ( 68 euros) y que pertenecen a la firma Spells of Love.

Haz click para ver ‘El Armario de Kate Middleton’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!