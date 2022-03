Con vestido semitransparente y taconazos, Elisabeth de Bélgica impacta en un gran día

Durante la celebración de un acto religioso con motivo del Día Nacional de Bélgica, la princesa Elisabeth (heredera a la Corona belga) ha vuelto a demostrar que es una de las jóvenes de la realeza que mayor impacto genera con sus elecciones de moda. Si ya demostró un conocimiento de las tendencias del momento en la celebración de su 18º cumpleaños con su blazer-vestido y también hace unos días con su apuesta diferenciadora en zapatillas, ha sabido cómo conjugar en el día de hoy elegancia y atrevimiento a partes iguales con un look de apariencia clásica en un primer momento, pero con detalles reveladores y con el que demuestra que sigue los consejos de su madre, la reina Matilde.

Un vestido semitransparente para una imagen más moderna

Para tan solemne día, Elisabeth de Bélgica ha querido definir su imagen a través de un vestido con estampado de flores. Una elección que se asemeja mucho al look que llevó durante esta celebración el pasado año. Al igual que hace 12 meses, la Princesa apostó no solo por un modelo con motivos florales, sino que diseño también tiene en común su largo midi, mostrar cuello a la caja que evita cualquier escote y poseer manga larga. De la misma forma, ambas creaciones rompen con un acabado clásico al ser semitransparentes, principalmente, en los brazos y parte del pecho. Y no es de extrañar que se parezcan tanto, pues ambos están firmados por Natan, uno de los sellos de cabecera de la reina Matilde.

Para combinarlo, la princesa Elisabeth busca crear impacto a través de un complemento de suma tendencia, una diadema. Actualiza así su look con un diseño (modelo Lisly) de Fabienne Delvigne que está confeccionado con fibra de plátano en color beis y se presenta con acabado drapeado. Además, culmina su look con unos salones de fino y alto tacón; así como con un llamativo clutch en tono naranja y unos grandes pendientes de estilo botón en oro amarillo.

Por su parte, la reina Matilde opta por definir su look a través de un vestido midi con cuerpo abotonado también de Natan que está confeccionado en jacquard de sed con bordados de inspiración floral. Un diseño que estrenó el pasado 8 de mayo y que, en esta ocasión, lo combina con una nueva gran pamela en paja buntal, de Fabienne Delvigne.

Éléonore de Bélgica heredera del vestidor de su hermana, Elisabeth

Si la princesa Elisabeth parece tener como referente a su madre, la reina Matilde, ella se convierte en inspiración para su hermana, Éléonore. En esta ocasión, esta llevó un vestido que su primogénita ya había lucido en el Día Nacional de Bélgica de 2015. Se trata de una creación en color fucsia con manga tres cuartos, de Marie-Léonie Stock.

