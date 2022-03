Elisabeth de Bélgica, una princesa distinta a las demás en pantalones 'cargo' y zapatillas

Es habitual que las pasiones de los padres las terminen heredando los hijos (o al menos muestren interés hacia ellas en algún momento). Y las familias reales no son una excepción. Cada vez es más evidente que Máxima de Holanda o la reina Letizia le han transmitido a sus hijas una de sus mayores aficiones: el amor por la moda. En esa lista podríamos incluir también a Matilde de Bélgica, quien, como las otras reinas, es conocida por combinar diseñadores exclusivos con firmas más asequibles. Por lo visto, la princesa Elisabeth tendría este punto en común con su madre (llegando hasta a compartir armario). Aunque, como el próximo relevo de royals, su estilo es mucho más casual, lo que hace que conecte en mayor medida con los de su generación siendo una fuente de inspiración con sus mezclas del día a día. Un ejemplo clave ha sido el estilismo que ha llevado este sábado para montar en bicicleta junto al resto de su familia, mezcla que no imaginaríamos en el armario de alguien de la realeza ¡hasta ahora!

Lady Amelia Windsor, Victoria de Marichalar, Lady Kitty Spencer o la propia Alexia de Holanda son, junto a la princesa de Bélgica las auténticas amantes de las tendencias. Pero no deja de ser fascinante que su visión es mucho más urbana y al alcance de cualquier bolsillo, como es el caso de Zara, lo que se consideran moda a pie de calle o street style, que la de las reinas. A la vista está solo con analizar el último look de Elisabeth. Ya que le esperaba una divertida jornada visitando diferentes lugares en bici, apostó por una combinación comodísima que le permitiera hacer todo tipo de movimientos.

Los pantalones 'prohibidos'

Para su look, de inspiración militar, combinó unos pantalones pitillos cargo -de esos con bolsillos externos- en verde oliva. Por mucho que sea una prenda de tendencia que ha arrasado en pasarela, y cuya versión ha sacado la mayoría de las firmas, no deja de ser un tipo de diseño que, por el momento, parece fuera del armario de las royals. La auténtica prueba de que son las hijas y sobrinas de las reinas quienes cambiarán la estricta etiqueta rompiendo algunas normas de estilo que han quedado obsoletas.

Adiós tacones, hola deportivas

Ya solo aquel modelo skinny daba un toque muy cañero a la mezcla, algo que Elisabeth rebajó con un top blanco liso que llevaba el cuello y las mangas sisa rematadas con suaves ondas. Además, un cinturón marrón decorado con monedas creó una combinación de colores muy campestre a la que la princesa de Bélgica puso el toque final con unas zapatillas blancas de cordones. Y es que por mucho que sea el calzado más informal del armario, no hay ninguna royal que se haya resistido a la versatilidad de las sneakers.

La blusa con truco de Matilde

No solo el look de Elisabeth sorprendió a sus fans con los pantalones al más puro estilo army look. También Matilde hizo una inesperada elección de estilo al combinar, sobre sus pantalones blancos acampanados, un minivestido de Zara a modo de camisa. El modelo de la reina de los belgas, en color azulado con bordados en blanco, realmente pasaba por una blusa, ya que el largo quedaba por encima de la cadera como si se tratara de un top de anchura oversize.

