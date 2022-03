El guiño de Beatriz de York a Kate Middleton en el día de su boda La Princesa incorporó a su look nupcial un complemento que recordaba a un día inolvidable para la duquesa de Cambridge

En la mañana del 17 de julio y de forma secreta, Beatriz de York celebró su boda con Edoardo Mapelli en la Capilla Real de Todos los Santos, ubicada en el Gran Parque del Castillo de Windsor. Un enlace al que no faltó la reina Isabel II y que, en principio, iba a haberse celebrado el 29 de mayo, aunque tuvo que cancelarse por la crisis sanitaria del coronavirus. Poco a poco, se van desvelando más detalles, así como nuevas fotografías de tan significativo día para la hija mayor de Eduardo de Inglaterra y Sarah Ferguson. Entre las últimas novedades, nos llega el guiño de la Princesa a Kate Middleton a través de sus zapatos, un complemento que hizó brillar aún más su vestido de novia que ha heredado de su abuela.

Unos zapatos de ante y diamantes

¿Por qué los zapatos que llevó Beatriz de York para complementar su look nupcial recuerdan a Kate Middleton? Para dar respuesta a esta pregunta, hay que viajar en el tiempo al 29 de abril de 2011. Aquel día, se celebraba la boda de la duquesa de Cambridge y el príncipe Guillermo. Entre los invitados a este enlace, se encontraba la Princesa, prima del novio, que eligió como calzado para esta ceremonia (que tuvo lugar en la Abadía de Westminster) los mismos zapatos que lució junto a su vestido de novia. Un elegante accesorio con punta afilada, cuajado de diamantes y con pulsera al tobillo que firma la casa italiana Valentino.

Aquel día, hace más de 9 años atrás, Beatriz de York combinó sus zapatos de 11,5 centímetros de tacón con un abrigo de paño en tono nude y cinturón incorporado de la línea de Alta Costura de la misma firma italiana. Sin embargo, lo que le convirtió en una de las invitadas más atrevidas fue por la elección de su original tocado con forma de escudo y llamativo lazo, de Philip Treacy.

El compromiso sostenible de la novia

No es la primera vez que recicla estos zapatos con detalle de ante en el empeine y el tacón, pues ya los llevó el 4 de julio de 2014. Sin embargo, al recuperarlos en esta ocasión deja constancia del compromiso sostenible que ha querido que acompañe a su look nupcial, teniendo en cuenta que tanto su vestido como su tiara no eran diseños nuevos. Respecto a su traje, Beatriz quiso rescatar un diseño que pertenecía a su abuela, la reina Isabel II. Se trata de un modelo que la monarca ha llevado hasta en tres ocasiones, la primera vez durante un viaje de Estado a Roma en 1961, y que firma el modisto Norman Harnell, el mismo en el que confió para su coronación. En seda de tafetán, con mangas de organza y un corpiño geométrico con brillantes engarzados, ha sido adaptado al estilo de la Princesa por la estilista Angela Kelly y el diseñador Stewart Parvin.

El look nupcial de Beatriz de York se coronaba con la tiara fringe de diamantes, procedente del joyero de la reina Isabel II y herencia de su madre, la reina Mary. La princesa es la tercera Windsor en casarse con esta pieza exclusiva tras su abuela y su tía la princesa Ana. Culminó su imagen con un ramo de novia muy significativo. Confeccionado con rosas y jazmines en tonos pastel, incluía ramitas de mirto como han llevado casi todas las mujeres de la realeza británica desde el siglo XIX en sus enlaces, tal y como explicó Palacio.

