Nina recupera un traje que se puso en ‘OT’ hace 19 años

Anoche tuvo lugar la gran final de Operación Triunfo 2020, una edición marcada por la histórica pausa de 2 meses en la que los participantes tuvieron que volver a sus casas debido a la crisis sanitaria internacional. El pasado 20 de mayo se retomaba el concurso con más ganas que nunca, para afrontar las atípicas semanas con toda la energía posible. Finalmente, era Nía quien conseguía coronarse ayer como flamante ganadora, confirmando el nacimiento de una nueva diva de la música española. Como es habitual, las redes se llenaron también de comentarios hacia los estilismos de los triunfitos, pero no solo de ellos, sino que esta vez también acaparó numerosos titulares la elección de vestuario de Nina.

VER GALERÍA

Arrasó en redes

Los avispados seguidores de OT no tardaron en descubrir el guiño de la cantante hacia el programa, pero, además, ella misma lo confirmó en directo. "Seguro que mucha gente se ha dado cuenta en casa" decía Roberto Leal poco antes de anunciar quiénes serían los 3 'superfinalistas' del concurso, a lo que Nina contestaba que, efectivamente, se estaba comentando mucho en redes, y explicaba el motivo. "Este traje es el traje con el que salí en la gala 0 hace 19 años, en la primera edición de OT, y la semana pasada lo dije como así de broma 'ostras, me encantaría ponerme el traje de la gala 0', y aquí está". Animada por sus compañeros del jurado, se ponía en pie para enseñarlo completamente. "19 años después, no está mal. Está bien porque no se me hace arruga. Había pensado ponerme el vestidito de Eurovisión, pero digo 'no', vamos a dejar los lacicos" contaba entre risas.

VER GALERÍA

Su look infalible

Ya en aquella primera edición de OT, este tipo de conjuntos de inspiración masculina se convirtieron en seña de identidad de Nina, y ahora, dos décadas después, ha demostrado que sigue manteniéndose fiel a aquel estilo personal tan marcado. A lo largo de las galas celebradas estos 5 meses, ha presumido de una extensa colección de trajes de chaqueta, tanto lisos como estampados pero siempre coordinando ambas piezas. En cuanto a los complementos, no se ciñe a ningún tipo concreto de calzado, puesto que tan pronto los combina con stilettos de aguja como con sandalias de tacón ancho o zapatos planos. Anoche, por ejemplo, optó por unos blancos acordonados con ligera plataforma negra que daban un punto más moderno y cañero.

VER GALERÍA

Por ella no pasa el tiempo

Este traje, que ha guardado en su armario durante casi 20 años, demuestra que la catalana mantiene la misma figura que entonces, y es que, tal y como señalaron tanto sus compañeros de jurado como Roberto Leal, le queda como un guante. Además, parece que los años no pasan por ella, puesto que tiene una piel envidiable y sigue siendo fiel al look de belleza con el que debutó en el concurso musical: sus característicos rizos cortos y oscuros y su maquillaje muy natural. Ella misma ha sido la encargada de compartir en sus redes una imagen del día en el que se puso este conjunto por primera vez, explicando que había decidido rescatarlo para cerrar el círculo, dando a entender que quizás no regresaría a Operación Triunfo (de momento no hay ninguna nueva edición confirmada y no se sabe qué ocurrirá con el formato). "Nina, te odiamos por entrar en un traje de hace 19 años", "Si me apuras se pone el vestido rosa del 89" o "Precioso detalle, siempre formarás parte de la historia de OT" han sido algunos de los mensajes que le han dejado sus fans a modo de despedida.