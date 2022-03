En ¡HOLA!, el verano soñado de Laura Vecino

Logró hacer su sueño realidad y ha creado su propia firma desde cero, con esfuerzo y dedicación, un trabajo en el que va conquistando nuevas metas. ¿La última? Abrir una tienda en Madrid. Laura Vecino posa, en las páginas de la revista ¡HOLA! que está a la venta ya en tu quiosco habitual como cada miércoles, con su tercera colección de trajes de baño y ropa "Ready to Wear", junto a la modelo Cristina Tosio. Se acerca un verano diferente, pero no cambian las ganas de ilusionarnos, disfrutar bajo el sol y perseguir los sueños. “La clave para ir con estilo a la playa siempre está en ser fiel a uno mismo. Bien sea arriesgando o siendo más conservador” asegura Laura.

Reflexiona sobre la etapa actual que atravesamos y los cambios que supondrá en el mundo de la moda y el estilo. “Esta crisis va a cambiar muchas cosas en la moda, pero creo que el alcance de esos cambios no los conocemos todavía. Es un momento importante para apoyar las marcas made in Spain” apunta. Habla además de cómo ha pasado el confinamiento. “He estado estos meses en mi casa de Barcelona y no he echado de menos viajar”.

Con una apuesta por los tejidos ecosostenibles y una producción artesanal hecha en España, lleva meses trabajando para innovar con nuevos tejidos y siluetas, sin dejar de ser fiel a la filosofía de su marca. En las páginas de la revista cuenta cuál es su gran reto en este año. “La nueva tienda física en Madrid. Tras el éxito online y las peticiones de nuestras clientas, hemos decidido abrir un espacio showroom”. Las palabras de Laura Vecino las podrás leer en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, que está a la venta ya en tu quiosco habitual.