Alba Carrillo nos descubre el pijama rebajado más estiloso de Zara Home con esta entrañable fotografía

El confinamiento nos ha obligado a pasar mucho más tiempo en casa del que estamos habituadas, ya sea trabajando, cuidando de los pequeños o buscando diferentes tareas y actividades con las que entrenternos. Un cambio de rutina que ha traído consigo una clara necesidad: encontrar ropa cómoda, estilosa y de tendencia con la que no renunciar a vestir bien, tampoco en casa. Tras este punto de inflexión, han sido muchas las modelos, actrices y prescriptoras de moda que han compartido sus elecciones, como Amelia Bono y su armario cómodo made in Zara o el look bailarina de Paula Echevarría. La última en hacerlo ha sido Alba Carrillo, que nos ha mostrado su imagen más natural en una instantánea de lo más entrañable.

VER GALERÍA

La modelo, que no ha dejado de trabajar, ha pasado el fin de semana en casa con su familia y ha compartido una bonita fotografía jugando con su perro. "Buenos días! Nos levantamos con ganas de jugar... #encasa 👱🏻‍♀️🐶 #familiaperrihumana #lunesymama 🐾", escribía Alba junto a la imagen, en la que ambos aparecen en la terraza de su casa, junto a la piscina, bajo un cielo encapotado. Pero uno de los detalles que llaman la atención es el estilismo de la presentadora, un pijama blanco que bien podría funcionar como ropa de calle y que confirma que ser la mejor vestida con un total white es posible.

VER GALERÍA

-Lee también: No renuncies al 'glamour': ropa de calle más cómoda que el pijama para llevar en casa

Se trata de un diseño de dos piezas de Zara Home, compuesto por unos pantalones de largo 3/4, rectos, con detalle de ondas en el bajo, y una blusa amplia con escote en pico, cuello camisero decorado con bordados de flores y mangas globo. Un conjunto que se encuentra rebajado en la página web de la firma de 49,99 a 39,99 euros.

VER GALERÍA

Una imagen que rompe con la estética habitual a la que nos tiene acostumbradas. Y es que la modelo no ha dejado de trabajar en estas semanas, durante las cuales sigue colaborando en programas como Ya es mediodía o Viva la vida. Es por ello que los vestidos de fiesta, los tacones y las prendas más arregladas se han mantenido muy presentes en sus redes sociales, en las que comparte cada uno de los estilismos que luce en sus diferentes apariciones televisivas. Sin embargo, para estar en casa la modelo y presentadora recurre a piezas más informales, priorizando la comodidad. Si a mediados de marzo las sudaderas, los leggings y las prendas de punto eran las grandes protagonistas de sus looks de interior, ahora parece estar buscando alternativas igual de confortables pero con un toque más arreglado y en tejidos ligeros, acorde con las subidas de las temperaturas.