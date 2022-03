Un abrigo de paño y dos fórmulas de estilo: el último duelo de Melania e Ivanka Trump

A lo largo de la tarde del viernes, Melania Trump acompañó a su marido, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, a la ceremonia de la National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 para la firma del nuevo presupuesto militar. Una ocasión para la que la primera dama no quiso arriesgar en lo que a cuestiones de moda se refiere, si bien estrenó uno de los conjuntos más versátiles e impecables del invierno. Siguiendo la línea minimalista que la caracteriza, Melania escogió un look compuesto por unos pantalones tobilleros en color beis que combinó con un jersey de punto de cuello redondo en el mismo tono. Para completar su estilismo, la primera dama optó por unos zapatos de salón burdeos con efecto piel de serpiente de Louboutin, que ponían el toque de color, y un abrigo camel en tejido de paño y corte ligeramente oversize.

VER GALERÍA

Esta pieza, firmada por Burberry, se ha convertido en una de las tendencias más potentes de la temporada gracias principalmente a su versatilidad y atemporalidad. Aunque no es la primera vez que Melania recurre a los básicos y a este tipo de prendas para asistir a algún acto público, el corte de su abrigo resultaba especialmente favorecedor gracias a las solapas extra grandes, las mangas ligeramente abullonadas y los bolsillos planos. El hecho de haber escogido una misma gama cromática para todas sus prendas añadía un extra de elegancia al conjunto, mientras que el cabello, peinado natural con ondas que caían sueltas sobre sus hombros, mantenía la estética minimalista del estilismo. Sin embargo, Ivanka Trump, que también estuvo presente en la ceremonia, escogió un look mucho más rompedor con el que robó parte del protagonismo a Melania.

VER GALERÍA

La hija del Presidente, cuyo estilo destaca precisamente por alejarse, en mayor o menor medida, de la norma, lució un abrigo de paño tipo trenca en color blanco con botones forrados en la parte superior, cuello perkins y un gorro tipo capucha. Este detalle de lo más original marcaba la diferencia en un diseño que recuerda irremediablemente a los looks prenavideños de Melania, y convertía el conjunto de Ivanka en la apuesta ganadora de la noche. Y es que, el corte ligeramente evasé de la parte inferior de la prenda, así como los hombros encajados y las dos pequeñas solapas que rodean la cintura, resultaban de lo más favorecedores y estilizaban visiblemente su silueta. Como toque final, la asesora de la Casa Blanca escogió unas botas en color crema, de tacón ancho y caña alta ligeramente arrugada en la zona del tobillo, firmadas por Gianvito Rossi, y recogió su pelo en un moño bajo desenfadado que dejaba a la vista sus pendientes de perlas.