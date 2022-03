Por qué doña Letizia no ha repetido look más de 3 veces este año Te explicamos la curiosa estrategia que ha seguido la Reina en sus conjuntos preferidos de 2019

A pesar de que cada cierto tiempo sorprende con estrenos de alto impacto, doña Letizia es una de las royals que más repite ropa, un hecho que, sumado a su último estreno eco de H&M, demuestra su implicación con la sostenibilidad. Este 2019, por ejemplo, ha recuperado de su armario numerosas prendas tanto de temporadas anteriores como nuevas. Sin embargo, repasando todas sus elecciones de estos doce meses hemos descubierto una curiosa estrategia que la Reina ha seguido para no tener un look más reciclado que los demás, y es no ponerse más de 3 veces el mismo diseño al año. De esta manera, resulta imposible establecer un ránking con sus modelos preferidos, y es que tiene hasta 8 conjuntos que ha repetido por partida triple. Analizamos este fenómeno en el vídeo, descubriendo cuáles son estas piezas.