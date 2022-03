El nuevo éxito de doña Letizia, conseguir que Zara reponga su capa 4 años después

Doña Letizia ha conseguido coronarse como una de las royals mejor vestidas del panorama internacional, por lo que no sorprende que habitualmente otras reinas, princesas o duquesas se inspiren en su armario. Sin embargo, no solo la realeza sucumbe ante su estilo, prueba de ello es que su comentado vestido floral de Dries Van Noten llegara este fin de semana a la Casa Blanca de la mano de Melania Trump. Tampoco son pocas las celebrities que se han fijado en ella, pero el último hito de moda de la mujer de Felipe VI no tiene que ver con inspirar a personas sino a marcas, y es que ha conseguido que, 4 años después, Zara vuelva a lanzar su capa más viral, un diseño que también se compró Magdalena de Suecia.

Se trata de un modelo negro de líneas rectas a la altura de la cadera que cuenta con dos aberturas verticales y deja los brazos al aire, que estrenó en 2015 y ha lucido hasta en 5 ocasiones diferentes desde entonces. A pesar de que veíamos esta prenda desde hacía años, el pasado 8 de noviembre decidió recuperarla en un acto oficial en Sevilla, y apenas un mes después, el 11 de diciembre, volvía a lucirla en Madrid para lanzar un mensaje muy potente. La Reina quiso reciclarla por quinta vez al asistir a uno de los eventos celebrados en el marco de la Cumbre del Cambio Climático, demostrando que, además de apostar por comprar piezas ecológicas como su look de gala firmado por la línea Conscious de H&M, otra de sus estrategias a favor de la sostenibilidad es repetir su vestuario regularmente. Eso sí, para darle un aire diferente la combinó con vestido, puesto que anteriormente siempre la había llevado con pantalón o falda.

Tras haber recuperado esta capa dos veces en apenas 30 días, con la visibilidad que esto ha supuesto no solo en nuestro país sino también a nivel internacional, la Reina ha logrado que Zara vuelva a poner a la venta una prenda idéntica. También han querido mantener el precio, por lo que actualmente puede adquirirse a través de la web de la marca por 49,95 euros y está disponible en prácticamente todas las tallas tanto en negra como en blanca, aunque no nos sorprendería nada que se agotara en cuestión de días.



