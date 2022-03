Máxima de Holanda versiona el vestido de lentejuelas más cañero de doña Letizia La reina de los holandeses recupera el ceñido diseño brillante mediante el que conecta con uno de los looks más virales de la esposa de Felipe VI

A punto de comenzar las vacaciones de Navidad, Máxima de Holanda ha asistido a una gala de Navidad en la ciudad de Zwolle, una cita en la que niños y jóvenes demostraban su habilidad musical. Para la ocasión, la Reina demostró que ya está metida de lleno en el espíritu navideño al escoger un vestido de fiesta cuajado de lentejuelas de estilo muy juvenil que bien podría haber llevado en Nochevieja. Se trata de un diseño que ya habíamos visto antes y que recuerda inevitablemente a uno de los conjuntos más rompedores de doña Letizia.

Máxima lleva años siendo considerada una de las royals más atrevidas a la hora de vestir, y es que en su armario no faltan tejidos metalizados, cueros, brillos o colores eléctricos. También son famosos sus siempre comentados accesorios, como maxicollares o tocados de lo más llamativos, aunque en esta ocasión no han sido ellos los que han acaparado todas las miradas, sino la prenda principal de su look de fiesta. La reina de los Países Bajos ha querido reciclar un diseño totalmente adecuado para la ocasión, de cuello a la caja, manga larga y falda lápiz en clave midi cuajado de lentejuelas.



Se trata de una creación que se ciñe a la cintura y que, a pesar de contar con base negra, añade pailletes de otros colores como morados, amarillos, azules o verdes, una mezcla de tonalidades que, sumada al patrón entallado, recuerda a un conjunto de doña Letizia que dio la vuelta al mundo en 2016 debido a su estilo cañero y al peinado wet poco habitual en ella con el que lo combinó. El de nuestra Reina contaba con una estética similar aunque distribuía las lentejuelas en franjas verticales, pero no es coincidencia que ambos modelos se parezcan, y es que los dos están firmados por la misma marca, la casa de origen italiano Nina Ricci.

Además, esta vez Máxima ha querido combinarlo con complementos muy similares a los de su homóloga española, es decir, con salones de punta afilada en tono negro de acabado acharolado y cartera de mano tipo sobre a juego. La diferencia fundamental reside en las medias negras, que ella lleva para protegerse del frío holandés pero doña Letizia prefirió dejar al margen, ya que ella no suele utilizarlas.

