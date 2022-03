Votación: ¿Cuál es el mejor look de la Reina en 2019? Tus votos serán decisivos para saber qué apuesta de doña Letizia ha gustado más en los últimos 12 meses

Estos últimos 12 meses han sido espectaculares en términos de moda para doña Letizia. La Reina nos ha sorprendido con inusuales apuestas y ha ampliado su armario con nuevas firmas que nunca antes había llevado como The 2nd Skin Co., Cherubina, Temperley London o Dries van Noten. Y todo ello sin olvidar el retorno a su vestidor de Pertegaz, sello que firmó su vestido de novia. Sin embargo, de todas sus apuestas, recopilamos 24 apuestas de gala o de invitada perfecta para que saber cuál es su mejor look en 2019. Para dar respuesta a esta incógnita, necesitamos de tu opinión. ¡Vota por tu elección favorita y consigue que triunfe con el primer puesto!

