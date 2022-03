El 'look princesa' de Jazmin Grace Grimaldi con el que recoge el testigo de Charlene de Mónaco Además de esta comentada ausencia, los Premios Princesa Grace reúnen al príncipe Alberto con su hija mayor que impactó con una brillante elección

En el icónico Hotel Plaza de Nueva York, ayer se celebraron los emblemáticos Premios Princesa Grace (Princess Grace Awards). Una cita anual en recuerdo a Gracia de Mónaco en la que ha habido una gran ausencia este año, la princesa Charlene. La esposa del príncipe Alberto, últimamente bastante alejada de los actos públicos, no acudió a este certamen en el que siempre conseguía impactar con sus estilismos. Para el recuerdo quedará su apuesta de trendsetter de 2018 o su nueva imagen con la que sorprendió hace dos años. Huérfanos de su presencia, quien parece recoger su testigo es la hija mayor de su marido, Jazmin Grace Grimaldi, que consiguió captar todos los flashes fotográficos con un brillante look de cuento de hadas.

Para esta emotiva celebración en honor de su abuela, Jazmin Grace Grimaldi se decantó por un look de princesa (o de princesa Disney también podríamos decir). Una puesta de largo en estos galardones con su padre como anfitrión definida por un vestido con bordados florales y red de cristales transparente sobre forro nude. Una creación de deslumbraba con los focos y que presentaba escote fantasía en corte palabra de honor y falda acampanada.

La actriz y cantante culminó su estilismo con unos largos pendientes con piedra en forma de lágrima. El recuerdo a su abuela, Gracia de Mónaco, era indudable, sobre todo por su peinado que se asemejaba al que definició a la princesa durante su etapa como estrella de Hollywood.

