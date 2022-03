Rania se supera: versiona el traje de noche que querrán las 'royals' europeas

Con más de 20 años a sus espaldas en el trono de Jordania, Rania puede jactarse no solo de ser una de las royals más comprometidas con las causas solidarias, sino una de las mujeres con más estilo del mundo ya que ha admitido en varias ocasiones que la moda es una de sus mayores aficiones. Este fin de semana, hemos vuelto a ser testigos de cómo sus dos pasiones confluían en Nueva York. Este jueves acudió a la Gran Manzana, con su marido, para participar en una ponencia organizada por el Washington Institute for Near East Policy, un encuentro para hablar sobre la región que gobiernan. Para el acto de tarde en la ciudad, la mujer del rey Abdalá se decidió a estrenar un traje que no solo se ajustaba a la perfección al evento, sino que demostraba que no pierde de vista las tendencias, un conjunto con el que ni joyas ni complementos eran necesarios.

VER GALERÍA

Y para su cita en la Gran Manzana, Rania hizo aquello a lo que está acostumbrada, brillar con su estilismo. Solo que esta vez, lo llevó a cabo literalmente, ya que la reina de los jordanos escogió un traje de efecto 'glitter' de Ermanno Scervino con el que resultaba imposible no convertirse en el centro de atención. Si bien es una gran aficionada de los conjuntos de inspiración working -como se puede ver sobre estas líneas-, todos aquellos que beben del ropero que se usa para ir a trabajar, sabe cómo aportar un toque femenino y muy elegante para que no resulten demasiado sobrios.

VER GALERÍA

En esta ocasión, al escoger un dos piezas de pata de gallo, apostó por uno de los estampados más clásicos e infalibles del armario. Esta temporada no solo ha vuelto gracias a diseñadores como Chanel, Prabal Gurung o Area -quienes lo han convertido en el protagonista de sus pasarelas-, además se trata de un print capaz de resistir el paso del tiempo. Fue el acabado brillante el que actualizó la mezcla y la convirtió en un look perfecto para ir de la oficina al afterwork sin necesidad de pasar por casa a cambiarse de ropa.

VER GALERÍA

Rania no desaprovechó la oportunidad de darle su toque personal al conjunto, por lo que un cinturón fino fue el que le cambió la estética masculina a la combinación de dos piezas. Cubierto de brillantes y con cadena de eslabones dorados, el complemento marcaba el talle de la reina de los jordanos y enseñaba, al mismo tiempo, una manera divertida de llevar el traje. Ya que las dos prendas tenían, además del estampado houndteeth -el nombre que recibe en inglés-, los puntos brillantes que salpicaban el tejido, la mujer de Abdalá de Jordania equilibró el look con elementos en negro, un top satinado de cuello alto y un bolso de mano tipo caja rígido y trenzado de Bottega Veneta.

Haz click para ver ‘El Armario de Rania de Jordania’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!