Melania Trump afianza su idilio con el calzado cómodo de Zara para evitar los tacones

Los zapatos de tacón se han convertido en el complemento que mejor define el estilo de Melania Trump. La primera dama de Estados Unidos se siente especialmente cómoda con salones que superan los 8,5 centímetros de altura, aunque este gusto le haya llevado a protagonizar algunas polémicas. Sin embargo, la esposa de Donald Trump volvió a sorprender ayer con un calzado plano y cómodo durante un acto solidario en la sede de la Cruz Roja Americana en Washington D.C. Un giro estilístico que protagoniza a través de un diseño de Zara con el que afianza su idilio con la moda española.

En acabado efecto piel de pitón, Melania Trump llevó unos mocasines en color canela y negro que se encuentran completamente agotados. No es raro que ya no estén disponibles en las tiendas físicas y online del gigante de Inditex, pues se trata de un accesorio que pertenece a su colección de otoño-invierno 2018-2019 (su precio era de 49,95 euros). De hecho, podríamos decir que es ya uno de los diseños de Zara favoritos de la primera dama de Estados Unidos, pues los recupera tras estrenarlos hace poco más de un año. No obstante, este no es la única compra que posee de este sello, pues nadie olvida su chaqueta con mensaje generó controversia.

Para combinar sus mocasines de piel de serpiente, Melania Trump apuesta por un estilismo con guiño marcial. De su vestidor, recupera una camisa de cuero en color beis, de Equipment (496 euros). La acompaña de unos pantalones rectos de estilo Capri en tono caqui y un cinturón de cocodrilo con hebilla metálica, de Ralph Lauren.

En octubre de 2018, Melania Trump incluyó estos mocasines de serpiente (además de otros muy similares también de Zara) en su maleta de viaje a África. Durante una visita a un antiguo puerto de comercio de esclavos en Ghana, la Primera Dama estrenó el diseño que ha recuperó ayer y optó por combinarlo con prendas en colores muy parejos a los que mostró en Washington: sahariana caqui de Veronica Beard y pantalones beis.