Harper Beckham triunfa en el 'Día de los calcetines locos' con un homenaje a las Spice Girls

Mucho ha cambiado la vida de Victoria Beckham en los últimos años. La británica ha logrado reinventarse y dejar atrás un exitoso pasado como parte de las Spice Girls, el que fuera uno de los grupos de música más famosos de finales de los 90, para labrarse una prolífera carrera como diseñadora de moda. A pesar de que está completamente desvinculada de la girlband, que este año ha vuelto a subirse a los escenarios sin la participación de la que fuera la Spice Pija, Victoria no reniega de sus orígenes y tiene constantes guiños con sus excompañeras. No son pocas las veces en las que su hija pequeña, Harper Beckham, ha presumido de mamá cantante, y parece que hoy vuelve a hacerlo gracias a un accesorio con el que ha rematado su look para ir al colegio.

Acostumbrada a contar los detalles de su día a día a través de sus redes, la inglesa ha compartido en sus historias efímeras una curiosa anécdota que vuelve a relacionar a la pequeña de la familia con su antigo grupo de música. Tal y como explica, hoy celebran en el colegio el 'Día de los calcetines locos', una tradición en la cual, como su propio nombre indica, los niños deben llevar calcetines divertidos. Lejos de optar por un estampado geométrico, animal o floral, Harper ha preferido optar por el print más inesperado: el de las Spice Girls. De esta manera, ha ido a clase con un par blanco decorado con las caras de Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Enma Bunton y, por supuesto, Victoria Beckham.

Como podemos ver en los vídeos, los rostros de las artistas están dibujados con todo lujo de detalle. "Son los mejores calcetines del mundo" ha sentenciado la diseñadora, demostrando una vez más guardar un recuerdo muy especial de aquella etapa. Sin embargo, este no ha sido el único accesorio personalizado del que ha presumido Victoria, y es que también ha recibido unos parches con su cara para personalizar cualquier prenda. En ellos, se ve a la excantante con el característico corte de pelo que llevaba cuando saltó a la fama, un bob extraliso más largo por delante que en la zona de la nuca.