Victoria Beckham presenta la fórmula infalible para ir del aeropuerto a la oficina

Si en su etapa como Spice Girl, Victoria Beckham era toda una creadora de tendencias, desde que su carrera profesional ha dado un giro de 180 grados orientándose hacia el diseño de moda femenina, se ha convertido en un referente para la industria. Da igual si es sobre la pasarela con sus propuestas, en una gala acompañando a su marido o incluso en cualquier cita de su día a día, es imposible no rendirse ante los estilismos de la británica. La última prueba de su acierto ha sido su look de viaje, que ha lucido este lunes en el aeropuerto JFK de Nueva York. Mientras que actrices y modelos prefieren reservar para sus viajes combinaciones cómodas donde no faltan zapatillas planas o bolsos XL en los que llevar todo lo necesario para trayectos largos. La excantante, no faltó a su gusto personal con una mezcla 100% posh spice -diseñada por ella misma- que podemos imaginar en todo tipo de citas otoñales.

La mezcla americana con pantalón de pinzas parece perfecta para cualquier jornada en la oficina, algo en lo que la mayoría estaremos de acuerdo. Sin embargo, en las últimas temporadas, una serie de celebridades se están uniendo para sacar el dos piezas del trabajo convirtiéndolo en la nueva combinación cómoda y con estilo para viajar. No solo Victoria Beckham lo ha llevado a cabo con su look en tonos marrones, también Pilar Rubio es una gran apasionada de las prendas de estilo masculino para hacer turismo.

Experta en realizar combinaciones que nos parecen imposibles, a la diseñadora no se le ocurrió mejor remate para su combinación que un jersey en color aguamarina (520 euros), una forma de crear un color block jugando con las temperaturas del look, ya que pasa de los cálidos marrones al frío azul. Al llevarlo por dentro del pantalón (cuyo precio ronda los 870 euros), la cintura alta se imponía sobre la americana XL, una manera de lucir prendas oversize sin que se pierda la silueta dentro de ellas.

Pero por mucho que nos entusiasme su nueva fórmula para las jornadas otoñales de contrastes en un mismo look, hubo otro detalle que se llevó el centro de las miradas. Como buena amante de los tacones -aunque tuvo que renunciar una temporada a ellos, su idilio parece estar en plena forma- no faltaron los zapatos altos en su estilismo de aeropuerto. Y, puesta a combinar tonalidades, optó por un par de stilettos en amarillo, el toque final divertido y chic que le ponía el broche de oro a un look de viaje que lo mismo podría lucir una primera dama como Melania Trump o una royal como Meghan Markle. Y es que hasta ahora, la diseñadora había lucido tacones en rosa fucsia o naranja fluorescente durante los meses de buen tiempo. Es posible que haya encontrado en el matiz cítrico su mejor acompañante para la nueva temporada.

