Siluetas clásicas y accesorios de tendencia en el duelo de estilo de Meghan Markle y Kate Middleton

El bautizo del pequeño Archie Harrison, celebrado a principios de julio, fue la última ocasión en la que vimos juntos a los duques de Cambridge y los de Sussex. Cuatro meses después, los Fantastic Four vuelven a reunirse, junto al resto de la Familia Real, esta vez con motivo de las celebraciones del Día del Armisticio. Kate Middleton y el príncipe Guillermo y Meghan Markle junto al príncipe Harry han acudido a un concierto celebrado en el Royal Albert Hall de Londres, donde tiene lugar el Festival para el Recuerdo. Siguiendo el sobrio código de vestuario de la ocasión, en el que se impone el color negro, Kate y Meghan han protagonizado un nuevo duelo de estilo.

La duquesa de Sussex ha optado por un vestido brocado negro con flores en la misma tonalidad y largo por debajo de la rodilla. Una opción de Erdem que se ciñe al protocolo pero consigue no ser demasiado sobria gracias a algunos detalles. El diseño cuenta con una abertura redondeada, una versión discreta del escote tipo barco y debajo presenta varios botones dispuestos de manera vertical y un cinturón que destaca el talle. La propuesta tiene una silueta de inspiración New Look que proporciona volumen a la zona de la falda, rematada con volantes. Para completar el look, Meghan ha apostado por complementos en negro y ha prescindido de las medias. Por un lado, unos salones con lazo en el tobillo, una propuesta de Aquazzura (modelo Deneuve Bow Pump) que ya ha lucido en otras ocasiones, y por otro un bolso de mano tipo sobre. Respecto al look de belleza, la Duquesa ha recogido su melena en un moño bajo de acabado pulido y ha maquillado su rostro siguiendo la fórmula habitual: mejillas melocotón, ahumado en tonos tierra en la mirada y labios nude brillantes.

Kate Middleton ha elegido un vestido midi azul muy oscuro y lo ha llevado con medias. Lo más llamativo de la creación es el escote barco, uno de los preferidos de Meghan Markle y que en esta ocasión vemos lucir a la duquesa de Cambridge. Igual que en el conjunto de Meghan, el vestido incorpora un cinturón, un diseño estrecho en color negro que contrasta con el azul navy y se coordina con la diadema de pedrería de Zara, el accesorio asequible con el que Kate completa el vestuario. En ambos casos, llevan una amapola en la parte superior, símbolo del Día del Recuerdo. Con la melena suelta peinada con ondas abiertas y un maquillaje muy natural, la Duquesa ha elegido unos pequeños pendientes de perlas como toque final.

Después de este reencuentro, mañana volveremos a ver juntas a las dos familias, que se unirán para los tradicionales actos conmemorativos. En concreto, acudirán al homenaje a los caídos en el Cenotafio, donde los militares de la familia presentarán sus respetos depositando coronas en el monumento.

