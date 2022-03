Paz Vega y Doutzen Kroes, los estilismos más rompedores vistos en Sevilla

Sevilla ha sido la ciudad elegida para celebrar los MTV European Music Awards. Una gala que tuvo lugar la noche del domingo y en la que se dieron cita lo mejor de la música nacional e internacional. Así, Rosalía se convirtió en una de las grandes aplaudidas de la velada, Lola Índigo se alzó con el galardón a Mejor Artista Española y Dua Lipa impactó con una sorprendente performance. Pero en esta gala no solo se midieron talentos sobre el escenario, también se compitió para hacerse con el premio a la mejor vestida en un duelo en el que las celebrities españolas deslumbraron ante las estrellas internacionales. Y es que basta comparar los estilismos de Paz Vega y la modelo Doutzen Kroes, encargadas de entregar algunos de los galardones de la noche, para corroborar que ambas impactaron con sus elecciones y rompieron con los códigos de estilo más habituales en este tipo de citas.

La actriz acudió a la gala acompañada por su marido y eligió para la ocasión un vestido de gasa, semi-transparente, firmado por Dolce&Gabbana. El diseño, cortado por encima de la rodilla, con lunares dorados y mangas afaroladas, una de las tendencias más buscadas de la temporada, convirtió a Paz en una de las invitadas más elegantes de la velada. Pero quizá lo más llamativo es que la española combinó este modelo de fiesta con unas botas over the knee con las que daba un aire más informal a su estilismo. Una opción que, aunque poco a poco se introduce en la alfombra roja, sigue rompiendo con el dress code más clásico. Para completar el look, Paz optó por un sencillo moño de bailarina y un maquillaje muy natural que cedía el protagonismo a sus labios, coloreados de rojo.

La modelo, por su parte, optó por otra prenda de tendencia: un mono. Eso sí, para dar un toque más especial a su estilismo, eligió un diseño de Isabel Marant elaborado en cuero que, aunque en clave oversize, favorecía especialmente su silueta. Un material que tampoco es habitual ver sobre una alfombra roja. Además, gracias al cinturón con el que ceñía sutilmente su cintura, aumentaba la longitud de sus ya de por si esbeltas piernas. Un truco que hemos visto utilizar a Paula Echevarría y Cristina Pedroche que lo incorporan con frecuencia en sus estilismos. Doutzen eligió un diseño que estaba salpicado de tachuelas, un elemento que reforzaba la apariencia vintage de esta prenda. Para culminar su look, la modelo optó por unos stilettos y unos pendientes, con efecto buena cara, en tamaño XL que ganaron protagonismo gracias a la coleta que eligió como peinado.

Dos estilismos, con notables diferencias, pero con tres puntos en común: rompen con los habituales cánones de la alfombra roja; ambos se unen a la tendencia de ceñir sutilmente la cintura, con la que potenciar la figura y favorecer el cuerpo femenino es todavía más sencillo; y son perfectos para lucir en tus próximos looks de fiesta cuando no tengas muy claro qué ponerte. Y es que en las próximas semanas es lógico que las dudas de armario te asalten una y otra vez debido a la cantidad de cenas, quedadas con amigos, eventos de empresa o reuniones familiares previas a la Navidad.

Loading the player...

Unos MTV EMAs con acento muy español