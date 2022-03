Máxima de Holanda se convierte en sirena por una noche con sus pantalones de lentejuelas

La realeza cada vez incluye en su agenda oficial, y en mayor medida, actos relacionados con la concienciación sobre el medio ambiente, un problema al que pretenden darle, además de apoyo, protagonismo. Los últimos encargados en poner su granito de arena han sido los reyes de Holanda, que han acudido este lunes a la premier de 'Galapagos: Hope for the Future' en Ámsterdam, una película que explora la naturaleza salvaje de las islas y pretende hacer reflexionar sobre un futuro más sostenible. Y, ya que se trataba de un filme que pretende abordar el frágil equilibrio del ecosistema, Máxima quiso aprovechar la ocasión para hacerle un guiño con su look inspirado en el fondo marino que, además, estrenaba dos de las tendencias de la temporada -terciopelo y lentejuelas-, lo que prueba que pasa lista y toma nota de las propuestas vistas en pasarela. Y la demostración de que no solo es capaz de dar con combinaciones invencibles en citas de gala.

Para la ocasión, Máxima volvió a dar en la diana con un top de terciopelo negro cruzado, el tejido que ha enamorado a Paco Rabanne o Miu Miu para las citas otoñales y que suele reservar para los meses más fríos del año. Se trataba de una prenda con un escote en 'V' que no resultaba excesivamente profundo, lo que hacía de la pieza un elemento glamuroso y versátil que también imaginamos mezclado con una falda. El toque original, ese que nunca falta en sus mezclas, fue la manga asimétrica, ya que el top se convertía en un chal que llegaba casi hasta el suelo, terminado en flecos.

Pero atrevida como pocas royals, sumó todavía más puntos de elegancia con unos pantalones de acabado metalizado que estaban formados por lentejuelas de diferentes colores, el complemento que Stella McCartney o Dsquared2 han elevado a lo más alto con sus looks de pasarela. Una gama que iba del verde claro pasando por el botella hasta terminar en el negro, como si de las escamas de una sirena se trataran, ya que el bajo acampanado se asemejaba a la cola. El broche definitivo que continúa su estrategia de impactar con paillettes desde hace más de 9 años.

Los complementos siempre tienen un papel crucial en un look al ser los encargados de rematar el estilismo. Unas sandalias de tiras negras con plataforma delantera y cartera de mano con cierre de boquilla a tono. Aunque es conocida por los tocados XL -que colecciona con gran devoción y aprovecha cualquier ocasión para llevarlos-, es muy consciente de en qué momentos es mejor dejarlos en el armario, como fue el caso del preestreno de esta semana. Máxima de Holanda prefirió optar por la sencillez con un moño bajo relajado que no compitiera por el protagonismo de la mezcla. Por último, escogió unos pendientes dorados largos que pusieron el broche de oro la combinación.