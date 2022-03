Traje parece, mono es: el sorprendente look con el que Eva Longoria conquista Los Ángeles La actriz se suma a la tendencia más cómoda de la temporada con un diseño de Balmain

Hay pocas mujeres que se atrevan a incluir en su vestidor prendas de estilos muy diferentes. Sin embrago, Eva Longoria ha demostrado que no le asusta sumarse a todo tipo de tendencias. Hace algunas semanas la actriz sorprendía con una imagen muy sexy al elegir, en la décima edición de la Gala amfAR en Los Ángeles, un vestido con triple escote. Poco después la vimos con un elegante traje de chaqueta negro, un diseño que bien podría convertirse en la opción perfecta para deslumbrar en cualquier evento navideño. Ahora, la actriz ha llamado la atención con un total look blanco con truco, con el que ha acudido a la segunda jornada de TheWrap's Power Women Summit 2019.

Celebradas en la ciudad de Santa Mónica, estas jornadas reúnen a mujeres influyentes de diferentes sectores, aunque prestan una especial atención al mundo del ocio y el entretenimiento. ¿Su misión? Tratar de crear conversaciones, y acciones reales, que impulsen la igualdad de hombres y mujeres en estas áreas. Un encuentro al que han acudido celebridades como la actriz y activista Sophia Bush, la emprendedora Nicole Richie o la conocidísima Eva Longoria. Tal vez por eso, porque se trataba de empoderar a la mujer, la actriz ha optado por una de las prendas que supuso una auténtica revolución en el armario femenino: el mono. Sí, este diseño con truco aparenta ser un esmoquin pero, en realidad, es un mono.

Desde que Yves Saint Laurent incluyó el esmoquin y el traje de chaqueta en el armario femenino, esta prenda se ha convertido en un uniforme perfecto para mujeres con todo tipo de estilos. A lo largo de los años, este dúo ha atravesado diferentes periodos que han modificado su hechura y los tejidos en los que estaba elaborado. Así, mientras las siluetas oversize, más cómodas que las opciones entalladas, siguen siendo las favoritas, tejidos como la pana o el terciopelo han pasado a un segundo plano para permitir que el denim, los materiales fluidos y las combinaciones de tejidos sean las protagonistas. En apariencia Eva ha optado, una vez más, por este cómodo conjunto. Sin embargo, la prenda que ha elegido la actriz, un mono blanco con botones dorados de Balmain, de la nueva colección de la firma, también tiene una historia interesante.

En el año 1900 la firma de moda Schiaparelli creó monos para las mujeres. Estas prendas estaban pensadas para ser utilizadas en los refugios aéreos, debido a lo cómodo que era llevarlas y lo sencillo que resultaba ponérselas. No fue hasta los años 60 cuando el innovador André Courrèges decidió reinventarlos al salpicarlos de lunares y convertirlos en un diseño de tendencia. Pero fue nuevamente Yves Saint Laurent el que consiguió integrarlos totalmente en el armario femenino, una muestra más de su revolución en el mundo de la moda. La estética relajada de esta prenda, su versatilidad y la comodidad que siente quien la lleva, ha hecho de los monos el diseño perfecto para lucir en todo tipo de eventos, desde looks de trabajo a estilismos para fiestas o bodas. Por eso no sorprende que Eva haya decidido incluir este original diseño en su armario.

La actriz lo ha combinado con unos zapatos de corte salón del mismo tono. Un accesorio con el que ha conseguido un perfecto total look blanco. Como suele ser habitual, Eva ha apostado por el maquillaje con el que se siente más cómoda. Un look en el que su piel perfecta contrasta con las sombras de ojos ahumadas, el delineador marcado y unas pestañas infinitas que remarcan su mirada. En esta ocasión ha optado, además, por una melena pulida, peinada con raya en un lado que, al contrario que muchas celebrities –que se han sumado al bob, el corte de la temporada–, aún luce en un largo considerable.

