Kate Middleton y el nuevo homenaje a la princesa Diana en su viaje a Pakistán

Hasta este viernes, los duques de Cambridge estarán visitando Pakistán en un tour oficial que está convirtiendo a Kate Middleton en la protagonista indiscutible. Con una serie de looks inspirados en la estética pakistaní como el traje tradicional que lució al poco de su llegada, o el vestido de 'mil y una noches' que escogió en la velada de ayer, su último estilismo confirma lo que significa esta experiencia para ella: una manera de rendir homenaje a la princesa Diana. Para su paso por Chitral, el mismo lugar que Diana de Gales visitó en 1991 en su gira en solitario, la mujer del príncipe Guillermo ha querido fusionar la moda oriental y occidental en un conjunto que mezclaba lo mejor de ambos mundos. Para la que sería una de sus jornadas más cómodas, escogió una combinación en tonos tierra que remató con prendas bordadas tradicionales y un sombrero idéntico al que lució la madre de su marido hace casi 30 años.

Aunque el pañuelo blanco y la chaqueta chitrali llamaban la atención -en el caso de la prenda de abrigo, estaba realizada a mano con una serie de bordados en dorado, rosa y azul, también como la que llevó su suegra en el mismo viaje-, Kate Midletton optó por añadir debajo una combinación en colores neutros que no compitieran por el protagonismo del look final. Por ello, lució una camisa en marrón chocolate junto a un chaleco verde militar de Really Wild y una falda midi en color caqui.

Como toque final, apostó por unas botas de caña alta y planas de la misma marca, calzado ideal para moverse por terrenos irregulares, ya que uno de sus primeros actos de la agenda consistía en visitar un glaciar. El detalle más llamativo de la combinación fue, sin lugar a dudas, el sombrero tradicional. El accesorio, blanco y con una pluma de pavo real, guardaba mucho parecido con aquel que lució en los 90 la princesa de Gales, con la única diferencia de que el de la duquesa de Cambridge llevaba el detalle plumífero algo más oscuro.

Y aunque Diana prefirió apostar un look tradicional pakistaní de la cabeza a los pies, Kate ha preferido reflejar la cercanía entre las culturas de ambos países, con una mezcla de prendas que representara el objetivo del viaje y, de paso, volver a recordar a la que ha sido una de las figuras más importantes en la vida de su esposo.

