El 'efecto Alizee Thevenet' o lo que podemos esperar del estilo de la futura cuñada de Kate Middleton

¡Suenan campanas de boda en la famila Middleton! El hermano de la duquesa de Cambridge, James, se ha comprometido con su novia, Alizee Thevenet, tal y como informa el diario británico Daily Mail. A pesar de que la familia no ha confirmado la noticia, ya que se espera que lo hagan oficial durante la próxima semana, las reacciones no se han hecho esperar, y es que forman una de las parejas más atractivas y estilosas de la aristocracia británica. James y Alizee llevan poco más de un año de relación, pero ya había varios signos que apuntaban a que este importante paso no tardaría en llegar, como la presencia de ella en eventos familiares como la boda de Lady Gabriella Windsor el pasado mayo. Aquella aparición supuso, además, el nacimiento del 'efecto Alizee', un fenómeno que, sin duda, va a dar mucho que hablar.

Alizee, de 29 años, no pertenece a la realeza ni está implicada de ninguna manera con el mundo de la moda, sino que es analista en una gran consultora de Londres. Es muy poco habitual que haga apariciones públicas y evita las redes sociales, pero, a pesar de su discreción, ha logrado despertar un gran interés en materia de moda. Han bastado un par de actos junto a su novio para que nos demos cuenta de que su llegada a la familia Middleton supone un soplo de aire fresco, puesto que, además, cuenta con margen para arriesgar más con su vestuario ya que no posee titulo oficial como le ocurre a su cuñada, Kate Middleton, siempre impecable pero poco atrevida por cuestiones de protocolo. El estilo de Alizee, moderno y elegante a la vez, encaja a la perfección con el de su futuro marido y, tal y como ha demostrado él mismo mediante una de las imágenes que ha compartido en su perfil, son expertos en el twinning gracias a unos jerseys de canalé casi idénticos.

El primer impacto que hizo que el mundo entero posara las miradas sobre Alizee tuvo lugar en la boda de Lady Gabriella Windsor el pasado mayo, una cita en la que Pipa Middleton y Beatriz de York destacaron gracias a sus llamativos estilismos pero la francesa consiguió crear un auténtico fenómeno de ventas. En su primera aparición oficial junto a James, demostró estar totalmente integrada con el sofisticado protocolo que requiere un evento tan exclusivo como una boda de la Familia Real, y lo hizo vestida de una de las marcas asequibles más famosas a nivel internacional. En concreto, escogió un diseño de H&M, un vestido camisero de escote en 'V', puños abullonados, cintura entallada y falda midi plisada, con el estampado pañuelo que ha conquistado anteriormente a royals como Meghan Markle o la reina Letizia. Esta prenda, cuyo precio no superaba los 50 euros, se agotó a las pocas horas de que la prensa publicara las imágenes de Alizee luciéndola, y no solo eso, sino que llegó a revenderse a través de plataformas como Ebay por más del doble.

Este verano, lograba generar de nuevo miles de titulares a nivel internacional gracias a su inesperado estilismo para acudir a ver un partido de tenis en Wimbledon. Mientras que las duquesas de Cambridge y Sussex mantuvieron una estética clásica y discreta, Alizee volvió a hacer gala de su estilo personal al combinar un escotado body rojo de mangas murciélago con pantalones blancos ligeramente acampanados que añadían un lazo incorporado a modo de cinturón y botones laterales a contraste. Remató con cesto de mimbre y alpargatas planas con cintas negras. Aún a falta de confirmación oficial, ya estamos imaginando los momentazos fashion que va a dejar este enlace, y es que el vestido -o vestidos- de la novia prometen mucho.