Pilar Rubio, una impactante 'cowboy' de compras por la Milla de Oro

Después de un verano lleno de momentos únicos, Pilar Rubio sigue aprovechando los últimos días de sol en la capital madrileña. La presentadora, que hace poco nos sorprendía con un impresionante vestido metalizado en su duelo de estilo con Antonela Roccuzzo durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, ha hecho gala una vez más de su característico estilo con tintes roqueros en una de sus últimas apariciones públicas. La mujer de Sergio Ramos pasó la mañana del viernes de compras por el centro de Madrid con un vestido lencero que adaptó a su look de día gracias a un complemento que ya había llevado en anteriores ocasiones, unos botines negros de estilo cowboy.

La presentadora escogió un diseño de tirantes en un tejido azul cielo satinado con abertura lateral en la falda y detalles de encaje negro en el bajo, la cintura y el pecho. El vestido se ajustaba a su cuerpo en la parte superior y marcaba su cintura, mientras que la falda caía con movimiento consiguiendo un efecto muy favorecedor. Una pieza generalmente relegada a estilismos de noche que Pilar ha conseguido reciclar para un look de día combinándolo con uno de sus calzados predilectos, unos botines de estilo cowboy en color negro con tacón medio y efecto piel de serpiente. Un diseño muy tendencia de cara a la nueva temporada, que la mujer de Sergio Ramos ha llevado durante el verano con todo tipo de prendas.

El pasado mes de mayo, la presentadora asistió al Festival Rivas Rock con un conjunto de tintes roqueros muy acorde a su estilo compuesto por unos pantalones negros acampanados con detalle de trenzado en los laterales, una camiseta negra con dibujo estampado y una cazadora vaquera. Un look comodín para la época primaveral que Pilar completó con estos mismos botines, que también escogio para dar la bienvenida a la temporada estival junto con un vestido cruzado con estampado floral en color verde de su firma My Shop List.

A lo largo del verano han sido muchas las citas y eventos en los que la actriz y presentadora ha recurrido a estos botines, demostrando su comodidad y versatilidad, ya que lo ha utilizado en ocasiones que requieren un calzado cómodo para aguantar sin problemas durante todo el día, como festivales o viajes con amigas. Precisamente durante su escapada veraniega a Louisiana con su grupo de amigas, Pilar combinó sus botines favoritos con una falda midi en un tejido fluido con estampado de leopardo, de su colección. Tres conjutnos de tendencia que demuestran que un calzado bien escogido puede convertirse en el mejor truco de estilo, cómodo y atemporal.

