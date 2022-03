Ivanka Trump le 'roba' a su madre un vestidazo de flecos que estrenó hace 28 años

Este fin de semana la boda de Misha Nonoo y Michael Hess ha unido en Roma a la realeza británica y la alta sociedad estadounidense. La diseñadora y el empresario han ofrecido una celebración de varios días que comenzaba el viernes con el 'sí, quiero' y finaliza hoy. Ya aquella velada dejó varios looks para el recuerdo, entre ellos el fabuloso vestido puffy de transparencias que llevó Meghan Markle o el romántico pero seductor diseño rosa empolvado con capa a juego de Ivanka Trump. En la noche del sábado, los invitados -a excepción de los duques de Sussex, quienes tuvieron que volver a Inglaterra por su agenda oficial- disfrutaron de una fiesta por todo lo alto en la que el protocolo de vestimenta era dazzling, o lo que es lo mismo, deslumbrante. No se han filtrado apenas fotografías del evento, pero la hija del presidente de Estados Unidos sí que ha compartido su look para la cita, y podemos afirmar que se ciñe a la perfección a la etiqueta sugerida.

Ha sido la propia empresaria la encargada de desvelar su elección a través de una fotografía en sus redes sociales en la que aparece posando junto a su marido con el idílico skyline de Roma de fondo -basílica de San Pedro incluida-. Como podemos comprobar gracias a ella, se tomó al pie de la letra lo de deslumbrar, y se enfundó en un minivestido brillante que, sin duda, tuvo que acaparar más de una mirada. Se trata de un modelo de cuello cisne y hombros estructurados entallado a la cintura y cuajado de largos flecos metalizados con efecto degradado perfecto para una noche de fiesta en homenaje a la Dolce Vitta, la época dorada del cine italiano que inspiraba la celebración. Ivanka recogió su melenita rubia en un moño para cederle todo el protagonismo a su look, y lo combinó con unas sandalias metalizadas de tacón alto con pulsera al tobillo que potenciaban aún más sus esbeltas piernas. No es la primera vez que apuesta por él, ya que también lo llevó en 2014 -precisamente en otra boda, la de Joseph Altuzarra-, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos conocido el verdadero origen del vestido, que no es otro que el armario de su madre.

Siguiendo el ejemplo de tantas hijas alrededor todo el mundo e incluso royals como Carlota Casiraghi o Elisabeth de Bélgica, Ivanka se coló en el vestidor de su madre para quitarle esta fabulosa -y nada discreta- pieza, y, teniendo en cuenta que la ha lucido dos veces en 5 años, tiene pinta de que no va a devolverla. Ivana Trump, primera mujer del presidente de los Estados Unidos y padre de sus tres hijos mayores, estrenó este vestido en 1991 para acudir a una fiesta en Nueva York junto a la icónica actriz Gina Lollobrigida y el promotor Massimo Gargia. Ella consiguió un aire más invernal al sumarle medias negras y unos salones cerrados de acabado satinado, y se decantó por la máxima de 'más es más' al sumar también pendientes colgantes de brillantes.