Vuelve a disfrutar de la interesante charla sobre moda de Lourdes Montes y Cristina Reyes

Hace dos años Lourdes Montes vio una fotografía de Margarita Vargas en la que llevaba un vestido blanco con una lazada negra. Un look que le enamoró tanto que decidió contactar, a través de las redes sociales, con la estilista que estaba detrás: Cristina Reyes. Ahora, trabajan juntas, son amigas, y han protagonizado uno de los Encuentros Únicos que, durante estos días, se han sucedido en la Casa ¡HOLA! Charlas ofrecidas por El Corte Inglés en las que celebrities y profesionales de diferentes sectores han hablado sobre diferentes temas, y que han contado con María Palacios como presentadora y moderadora. El tema de ellas ha sido la moda. Lourdes era abogada, pero decidió darle un giro a su carrera y hacer lo que verdaderamente le gustaba, diseñar. Aunque en un principio se planteó dedicarse al mundo nupcial, pronto se dio cuenta que su sitio estaba en la moda flamenca, un sector en el que es todo un referente. Cristina estudió diseño de moda y ella también vio que no había acertado: quería ser estilista. Hoy no solo viste a Lourdes, también a Isabel Preysler, Astrid Klisans, Ana Boyer… Mujeres que pueden presumir de formar parte de las listas de mejor vestidas.

La diseñadora, que estaba muy guapa con un vestido de Alicia Rueda, asegura que, desde que trabaja con Cristina, se atreve con prendas que nunca habría llevado. Cuando estaba embarazada de seis meses de su hijo, por ejemplo, lució un vestido que se ceñía suavemente a su silueta, marcando ligeramente su tripita. Una tendencia con la que cada vez se atreven más mujeres embarazadas, incluso royals, como Meghan Markle. "Yo creo que si la barriga es bonita se puede llevar perfectamente", explica Cristina. De hecho, cuando Rosanna Zanetti se encontraba en este estado, eligió para ella un vestido que, sin resultar muy llamativo, sí marcaba sus curvas. Y es que para la estilista ir sexy no está reñido con ser elegante, solo que hay que evitar los excesos.

Observando el trabajo de Cristina no sorprende que su mayor referente en el mundo de la moda sea Jacqueline Kennedy, un icono que permanece en el tiempo. "A mí me encanta Carlota Casiraghi. Me parece que es la combinación perfecta de sofisticación y naturalidad, belleza, pero no excesivamente producida… tiene un equilibrio que me encanta", explica Lourdes. Y es que Carlota, que ha heredado la elegancia y la naturalidad de su madre y su abuela ya es, pese a su juventud, todo un referente de estilo.

Qué me pongo, y qué descarto

Conseguir un look que impacte y favorezca al mismo tiempo no siempre es sencillo. A veces es necesario arriesgar, pero, sobre todo, es importante encontrar prendas que ayuden a estilizar la figura. "Toda mujer debería tener unos zapatos de color nude en el armario", explica la estilista. Y es que este color se mimetiza con al piel, logrando un efecto óptico que permite estilizar las piernas. ¿Y lo que nunca recomendaría? "Nunca me pondría al mismo tiempo algo ni excesivamente corto, ni muy escotado, ni transparente". Ah, y las botas blancas, aunque sean tendencia, también están en la lista de sus prohibidos. Lourdes, por su parte, asegura que, aunque le gustan los estampados no se siente cómoda con el animal print.

¿Y para ellos? Es verdad que en los hombres la línea entre la elegancia y el exceso es muy fina. Tanto que Cristina recomienda no arriesgar. "Para mí un hombre elegante es aquel que viste de forma clásica". Aunque la estilista ha trabajado con Miguel Bosé, al que acompañó creando sus looks para una de sus últimas giras, asegura que, salvo que se trate de un artista, las licencias en el vestuario masculinas deberían estar más bien limitadas.

Lo que se lleva

Si durante todo el verano los vestidos de largo midi se han convertido en la opción preferida de diseñadores e influyentes del mundo de la moda, esta prenda seguirá siendo tendencia durante el otoño, palabra de Cristina. También los botines de estilo cowboy, aunque con una estética mucho más refinada que la que vimos el año pasado. Lo mejor es que combinándolos, tal como explica la estilista, es fácil conseguir looks favorecedores y fáciles de llevar. En el mundo de los complementos, los bolsos estructurales, con diseños que beben de lo arquitectónico ganan peso. Los stilettos siguen siendo los reyes de los zapatos, siempre con el permiso de los diseños de tacón cómodo. ¿Y las joyas? "Los pendientes XL gustan mucho, pero conviven con diseños más pequeños que se combinan entre sí".

Lourdes también adelanta lo que veremos en su próxima colección de vestidos de flamenca. Aunque asegura que ella es muy purista con los cortes, que le gustan los diseños con manga y, sobre todo, los modelos más clásicos, tiene claro que los estampados evolucionan, igual que los colores. Sus diseños se llenan de alegría con las tendencias que imperan en el Street Style. Eso sí, siempre respetando las tradiciones.