Isabel Preysler elige un look inspirado en Colombia para la boda de Manuel Valls La 'socialité', fiel a su estilo, ha deslumbrado con un vestido de la firma Goretty Medina

Este fin de semana Manuel Valls y Susana Gallardo se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia, celebrada en Menorca, de la que apenas han trascendido detalles. Los pocos datos que hemos ido conociendo se han filtrado a través de las redes sociales y, aunque no hemos podido apreciar bien el vestido de la novia, uno de los secretos mejor guardados de cualquier enlace, sí sabemos cómo fue el segundo look que eligió Isabel Preysler.

Si a algo nos ha acostumbrado durante estos años es a esperar de ella looks elegantes, acordes a la situación y especialmente favorecedores. Tres premisas que también se cumplieron en esta ocasión. Tal como desvela la estilista Cristina Reyes, Isabel optó por un vestido con estampado floral ligeramente ceñido a la cintura y con escote de pico. Se trata de un diseño de Goretty Medina, una firma colombiana que siempre encuentra en los colores alegres y las siluetas sencillas, su inspiración para crear piezas únicas y diferentes. Un modelo que podríamos encuadrar dentro de la estética boho chic y que bebe también del colorido que suele caracterizar a las propuestas de moda país sudamericano. Para culminar el estilismo, apostó por unos favorecedores pendientes de flores y un bolso de color crudo. Al optar por este complemento, Isabel siguió una de las reglas más utilizadas por las prescriptoras de estilo, que eligen los colores secundarios de su prenda protagonista –en este caso el estampado del vestido es en tonos beige– para que los accesorios queden totalmente integrados.

Sin embargo, este no es el único look con el que hemos podido ver a la socialité durante las celebraciones de la boda de Manuel Valls y Susana Gallardo. El pasado viernes, día en que tuvo lugar la preboda, Isabel sorprendió con un vestido hippie, con el que hacía un guiño a la isla hasta la que se han desplazado todos los invitados de la pareja. Se trataba de un diseño multicolor, con un original estampado de conchas, de la firma Daniella Batlle. Otra marca colombiana que, como la anteriormente citada, juega con las mezclas de color para crear propuestas que, como poco, sorprendan. Si para el segundo look Isabel opto por lucir su característica melena suelta, en esta ocasión prefirió recogerla en un sencillo y favorecedor moño bajo.

¿Y quiénes son las mujeres detrás de los diseños que han cautivado a Isabel y a otras españolas como Lourdes Montes? Daniella Batlle y Goretty Medina, las máximas exponentes de la moda colombiana y dos de las diseñadoras que estarán presentes con las firmas que llevan su nombre en la feria de moda Latin People, que celebra su primera edición del 16 al 19 de octubre en el Club Allard de Madrid.

