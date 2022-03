Doña Letizia estrena el vestido de Juliana Awada, del que se enamoró hace 6 meses en Argentina La Reina le copia a la primera dama argentina el look que llevó en su encuentro en Buenos Aires el pasado marzo

¡Vuelta al trabajo! Los Reyes retoman hoy su agenda después de las vacaciones de verano. Aunque en esta ocasión han sido algo atípicas, ya que les hemos visto en varias ocasiones la semana pasada con motivo de la operación cardiaca de don Juan Carlos, hoy es cuando regresan de manera oficial a sus compromisos profesionales. Lo hacen con una serie de audiencias en el palacio de la Zarzuela, para las que doña Letizia ha estrenado un favorecedor diseño que ya le habíamos visto antes a Juliana Awada durante un encuentro con la propia Reina.

VER GALERÍA

Doña Letizia ha inaugurado el nuevo curso con un nuevo vestido de escote en 'V', cuerpo efecto fajín, manga francesa y falda midi asimétrica confeccionado en un tejido azul marino con discretos bordados metalizados que crean un falso estampado de lunares, uno de sus preferidos. La falda agrega una discreta y elegante abertura rematada por unos pequeños volantes verticales que caen en forma de cascada. Pertenece a la firma Maje, y, aunque ya no se encuentra a la venta, se podía adquirir hasta hace unas semanas rebajado a 147,5 euros (su precio original era de 295 euros). Ha completado con sus adorados salones destalonados de Carolina Herrera, un modelo de tacón fino que posee hasta en 4 colores diferentes y que parece que van a continuar siendo sus preferidos de cara a la nueva temporada. Además, ha apostado por unos pendientes de Gold & Roses, una combinación del modelo balance, el diseño Sunrise Even y Milk Away.

VER GALERÍA

A pesar de lo acertado que resulta este nuevo estreno puesto que, además de ser totalmente apropiado para la ocasión, estiliza especialmente la figura de la Reina, no es su diseño lo que más ha llamado la atención, sino el momento en el que se enamoró de él. A finales del pasado marzo, los reyes de España viajaban a Argentina con motivo de un viaje de Estado que nos dejó inolvidables duelos de estilo entre doña Letizia y Juliana Awada, la primera dama argentina. Curiosamente, en su primer encuentro, para el que la Reina escogió una pieza minimalista de Pedro del Hierro, la esposa de Mauricio Macri llevaba el mismo vestido que hoy estrena ella. En aquel momento el diseño generó numerosos comentarios, y conquistó a numerosas personas alrededor de todo el mundo, incluida la reina Letizia.

VER GALERÍA

Evidentemente, esta conexión no es cosa del azar, y no resultaría extraño que la mujer del rey Felipe le hubiera preguntado a Juliana de dónde era esta pieza, tal y como hacemos todas con nuestras amigas. Lo que no sabemos es si lo adquirió en el propio viaje o esperó a su regreso a España, pero ha esperado 6 meses a estrenarlo, coincidiendo con el inicio de un nuevo curso.

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY,donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!