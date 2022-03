La princesa Leonor copia por primera vez uno de los trucos de estilo preferidos de su madre

Ayer el rey Felipe y su hija pequeña, la infanta Sofía, acudían al hospital Quirón de Madrid para visitar al rey Juan Carlos tras su operación cardiaca. El martes acudía la familia al completo, pero en las últimas horas, los Reyes se han dividido y han ido cada uno un día y acompañados por una de sus hijas, tal y como explicaban, para no agobiar al paciente y dejarle descansar bien. Ayer la absoluta protagonista de la jornada fue Sofía, que demostró que en palacio también se prestan la ropa al 'robarle' una blusa de rebajas a su hermana. Hoy, todos los focos han estado dirigidos hacia la princesa Leonor, que ha logrado eclipsar a su madre con un sencillo y juvenil look con el que demuestra, de paso, que toma buena nota de los trucos de estilo de doña Letizia.

La heredera al trono, que suele apostar por vestidos vaporosos y prendas más sueltas para sus apariciones públicas, ha escogido esta vez unos pantalones vaqueros de corte pitillo, prenda básica en el armario de cualquier joven. Los ha combinado con una sencilla pero significativa camiseta, una prenda con cuello redondeado y maga francesa con detalles de volantes en las mangas que destaca por su estampado. Está confeccionada en un tejido blanco adornado con lunares negros, un patrón que no resultaría llamativo si no fuera por que es el más característico del vestidor de doña Letizia. No es la primera vez que la luce, ya que la llevó hace unos meses para ir de rebajas por el centro de Madrid, pero sí la primera que la lleva en público, demostrando que se ha convertido en una de sus predilectas.

Hasta ahora, los estampados más recurrentes en el armario de la princesa de Asturias eran los cuadros, seguidos de las flores de distintos colores. Sin embargo, esta vez ha querido dar un paso más para acercarse al estilo de su madre al adaptar a su estética juvenil el patrón preferido de la Reina. A pesar de que su color estrella es, sin duda alguna, el rojo, doña Letizia suele optar por la combinación de los tonos blanco y negro cuando lleva lunares, algo que ocurre de manera bastante frecuente.



- Lee también: Elegante y sin excesos: así ha sido la elección de doña Letizia en su visita al rey Juan Carlos

Varios de sus looks más comentados están precisamente adornados con este motivo, como el vestido de Carolina Herrera que se convirtió en el preferido del verano pasado para los lectores de HOLA.com o la blusa de la discordia que llevó el día de su desencuentro con doña Sofía y recuperó esta misma semana para ir al hospital. Este tipo de diseños otorgan una nota de originalidad y diversión sin renunciar a la sofisticación y elegancia propia de una dama real, por lo que no resulta extraño que haya sido uno de los primeros trucos de estilo que copia Leonor de su madre para comenzar un curso que será decisivo para ella ya que comenzará a aumentar su agenda oficial como princesa de Asturias.