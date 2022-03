Kate Middleton y Sofia de Suecia llevaron antes el vestido de fiesta de Ingrid de Noruega

Ayer Ingrid de Noruega vivió uno de sus días más especiales hasta la fecha al recibir la confirmación ante sus seres queridos, entre los que se encontraban el rey Felipe, Victoria de Suecia y Mary de Dinamarca. Para este acto, celebrado en la capilla del Palacio Real, la joven princesa llevó un bunad, es decir, un traje tradicional noruego que se utiliza en las ocasiones más especiales. Se trataba de un regalo de su abuela, la reina Sonia, y ambas participaron en el proceso creativo. Sin embargo, tal y como muestra la imagen oficial compartida por la Casa Real, en la celebración posterior todos se cambiaron y lucieron estilismos de gala más modernos y actuales. La protagonista de la jornada brilló más que nunca y apostó por un fabuloso vestido que ya habíamos visto no a una, sino a dos royals muy mediáticas: Sofia de Suecia y Kate Middleton.

En la única fotografía que, de momento, ha trascendido de esta fiesta posterior, posan los reyes de Noruega junto a los príncipes Haakon y Mette-Marit y sus tres hijos. En primer plano, como no podía ser de otra manera, Ingrid, que a sus 15 años demuestra con su look estar al tanto de las tendencias vistas en los demás palacios europeos. La joven eligió para su gran noche un vestido blanco de cuello perkins y manga larga con cuerpo de guipur adornado con motivos florales y falda larga plisada de crepé que le concedía un aspecto totalmente sofisticado y elegante sin renunciar a su característica frescura. Este diseño está firmado por la casa Self Portrait, y lo curioso es que pertenecía a la colección Resort 2016, por lo que no resultaría extraño que Ingrid lo tuviera 'fichado' desde aquel momento y estuviera esperando una ocasión como esta para estrenarlo. Otra posibilidad es que se enamorara al vérselo a las otras dos royals que lo han lucido en los últimos años.

Sofia de Suecia optó por él precisamente este mismo verano, con motivo de un Banquete de Estado celebrado en el Palacio Real de Estocolmo el pasado 24 de junio. Para la cena, en la que curiosamente su cuñada Magdalena optaba por un diseño que a su vez había llevado anteriormente doña Letizia, la mujer de Carlos Felipe lo acompañó del bolso Knot de Bottega Veneta, uno de los básicos favoritos de la realeza, y salones de efecto glitter firmados por Stinaa.J. Para conseguir un aspecto más formal y propio de una gala, la princesa recogió su melena en un moño que coronó con la tiara de diamantes que llevó el día de su boda.



Por su parte, Kate Middleton pisó la alfombra roja con él con motivo del estreno de una película en noviembre de 2016 logrando eclipsar a las celebrities allí presentes. Ella lo combinó de manera más relajada al dejar su melena suelta y lucir complementos a contraste, su bolso Bayswater de Mulberry en tono vino y stilettos a conjunto de Gianvito Rossi.

