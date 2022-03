Sofia de Suecia y Kate Middleton o cuando las 'royals' usan el mismo vestido

En el otoño de 2016, Kate Middleton triunfaba en la alfombra roja durante el estreno de la película Un gato callejero llamado Bob en Londres. Un éxito que conseguía gracias a un vestido blanco de inspiración nupcial al que acompañó la anécdota, pues la duquesa de Cambridge protagonizó divertidas imágenes al más puro estilo Marilyn debido al aire que hacía ese día y a la amplia abertura de su falda. No obstante, pronto su elección también le haría ocupar numerosos titulares no solo por mostrar su imagen más acertada o por esta anécdota, sino también porque este diseño lo había llevado antes Paris Hilton. Hoy, casi tres años después, Sofia de Suecia vuelve a convertir en tendencia esta prenda y de una forma hasta ahora no vista: como look de gala.

VER GALERÍA

Lee también: 4 ocasiones en que las 'royals' copiaron los vestidos de doña Letizia

La princesa Sofia ha llevado este vestido blanco con cuerpo de encaje de guipur con motivos florales, cinta de grosgrain en la cintura y falda plisada de crepé durante un Banquete de Estado celebrado en el Palacio Real de Estocolmo debido a la visita del Presidente de Corea del Sur a Suecia. Un diseño firmado por Self Portrait y que se podía encontrar en su colección Resort 2016. Lo acompaña de otro estreno, el bolso Knot de Bottega Veneta, uno de los básicos favoritos de la realeza. Como calzado, recupera los salones con glitter plata Elsa de Stinaa.J con tacón de 8,5 centímetros, que llevó por primera vez en diciembre de 2016.

VER GALERÍA

A diferencia de aquellas que llevaron antes este vestido, la esposa del príncipe Carlos Felipe hace de este modelo una apuesta ideal para crear una imagen de gala. Demuestra así su versatilidad al combinarlo con joyas de la Corona Real, entre las que destaca su tiara de diamantes. Esta pieza, que no es la primera vez que recupera y que se puede modificar al ser un diseño convertible, es la misma que llevó en su cabeza el día de su boda el 13 de junio de 2015. Es un ergalo que recibió por parte de los padres de su marido, los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

VER GALERÍA

Kate Middleton apostó por una imagen más festiva el día que estrenó este vestido blanco, el cual se podía encontrar por aquel entonces con descuentos que situaban su valor en los 561 euros. En su caso, quiso crear contraste con sus complementos y apostó por piezas en color granate. Por un lado, llevó el bolso Bayswater de Mulberry, que mostraba a modo de clutch al prescindir de la cadena al hombro que acompaña al diseño original. Como calzado, se decantó por unos salones al tono de Gianvito Rossi.

VER GALERÍA

Antes que las dos royals, Paris Hilton ya encontró en esta creación de inspiración nupcial el vestido ideal para invitada. En su caso, lo llevó durante la amfAR's Inspiration Gala celebrada en los estudios Milk de Los Ángeles el 27 de octubre de 2016. Lo combinó con salones al tono para conseguir un total look.