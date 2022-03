Victoria de Suecia recupera el 'nuevo marinero' con el que triunfó Diana de Gales

Si hay una royal que consiguió abrir el camino a la innovación estilística entre las mujeres de la realeza, esa fue Diana de Gales. Hizo de la singular forma en que interpretaba la moda parte de su carta de presentación y, con el tiempo, no solo acompañó su imagen como mito, sino también como icono. Fruto de esta transgresión estilistica, la madre de Guillermo y Harry de Inglaterra logró versionar estilos clásicos y adaptarlo a su personal gusto. Ahora, y recuperando un ese guiño a acabados más modernos, Victoria de Suecia hace lo msimo con su último look al versionar la tendencia marinera en su visita a un centro de investigación marina, en Simrishamn. Y lo logra con un estilismo versátil que modifica en un mismo acto en un solo minuto gracias al poder de los complementos.

Adiós a la clásica camiseta de rayas, principal prenda que define este estilo. Victoria de Suecia interpreta esta tendencia con una chaqueta rayada de lino en color azul y blanco, un acabado muy similar al que mostraba la nueva blusa de Meghan Markle con la que estrenaba su faceta como diseñadora. Y gracias a esta prenda es cómo recuerda la forma en que Diana de Gales presentó al mundo un 'nuevo marinero', más moderno y con personalidad, en la primavera de 1985: con un blazer-vestido.

Victoria de Suecia encuentra su chaqueta en la firma Lexington, concretamente, entre las prendas de rebajas (de 179 a 146 euros con descuento). La combina acertadamente con una camiseta blanca y un pantalón pitillo al tono. Diseños muy básicos con los que no solo no resta protagonismo a su blazer, sino que es capaz de llevar complementos muy diferentes entre sí. De hecho en el mismo acto, llevó deportivas y zapatos de tacón, consiguiendo que su look cambiara totalmente de estilo.

Para su imagen más casual, Victoria de Suecia optó por unas sneakers blancas de la colección de Adidas by Stella McCartney, en la que la diseñadora británica ha versionado el clásico modelo Stan Smtih de esta firma de calzado deportivo (250 euros). Las llevó por primera vez el pasado 6 de abril de 2019 y las ha recuperado en 4 ocasiones. Por su parte, su look más formal lo logra al cambiar este accesorio por unos zapatos de tacón e incluir un gran bolso de piel.

Hasta en cuatro ocasiones ya ha llevado estos zapatos de tacón que estrenó el 6 de mayo de 2019. Confeccionados en ante color gris azulado, son el modelo Azalia de la firma Rizzo (158 euros). En cuanto a su bolso, optó por una creación en piel de la firma Hippi Grace (279 euros), que estrenó un día antes, el pasado 21 de agosto. Por su parte, lo que sí mantiene en sus looks son las joyas que le acompañan. Como pendientes, combinó unos aros de oro (1.073 euros) con unos colgantes con pedrería (644 euros), de Dulong Fine. Y además, llevó tres brazaletes: de Drakenberg Sjölin, de Sophie by Sophie y de Ebba Brahe.

