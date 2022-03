Los looks 'chica Bond' de Sophie Turner y Priyanka Chopra en el cumpleaños temático de Joe Jonas El cantante celebró sus 30 años con una fiesta temática 'James Bond' y los estilismos de las actrices para la ocasión no podían ser mejores

Alargar la celebración del cumpleaños durante varios días, antes y después de la fecha, no solo es cosa de Kylie Jenner. El 15 de agosto Joe Jonas cumplió 30 años y la primera sorpresa que tuvo fue la tarta que su mujer Sophie Turner subió al escenario durante el concierto que el cantante ofreció en Washington. Un día después Joe organizó la verdadera fiesta que celebraba este cambio de década en el club Cipriani de Nueva York. Una cita con temática James Bond, donde no faltaron sus hermanos y amigos más cercanos ni, por supuesto, las actrices Sophie Turner y Priyanka Chopra, que deslumbraron con sus estilismos de chica Bond.

En una imagen compartida en redes sociales por la intérprete de Juego de Tronos se puede ver a la pareja con dos conjuntos perfectos para el código de vestuario de la velada. El cantante eligió un esmoquin blanco que decoró con una flor roja en la solapa y Sophie se decantó por la sensualidad del vestuario de etiqueta que caracteriza a las protagonistas femeninas de la saga Bond. Con un vestido asimétrico de Alexandre Vauthier en color azul noche de efecto satinado, la británica presumió de piernas gracias a la abertura lateral del diseño, que se elevaba casi hasta la cadera. El escote vertical de la propuesta desciende practicamente hasta el ombligo y ayuda a alargar la esbelta figura de la actriz. Como únicos accesorios, escogió unas sandalias metalizadas de hebilla al tobillo de Gianvito Rossi y una gargantilla rígida dorada perfecta para romper con el tono oscuro del vestido.

Nick Jonas y Priyanka Chopra tampoco se perdieron el evento y también se ciñeron al dress code de estética James Bond. Como se puede apreciar en algunas imágenes del fotomatón de la fiesta- donde no faltó el atrezo- Nick se decantó por la misma opción que su hermano y Priyanka escogió una sofisticada propuesta con un estilismo elaborado por Mimi Cuttrell. Si bien la intérprete no ha publicado ninguna instantánea donde se pueda apreciar el conjunto en su totalidad, se trata de un vestido de Ralph and Russo de la colección Primavera/verano 2019 que se eleva varios centímetros por encima de la rodilla. De plumeti con destellos de color, incorpora plumas a lo largo de la pieza y un escote barco rematado con detalles joya. Unos pendientes de eslabones con diamantes, de la firma Walters Faith, y unas sandalias con tira en el talón completaron el look.

Al día siguiente de la celebración Joe y Sophie fueron fotografiados por las calles de Nueva York con un gorro de fiesta en la cabeza, demostrando una vez más la complicidad que les une. La pareja se dio el sí, quiero el pasado mes de mayo en una ceremonia civil en Las Vegas, celebrada después de que asistieran a una entrega de premios. Poco más de un mes después viajaron a París para llevar a cabo una segunda boda: "Teníamos que hacer un matrimonio legal antes de hacer uno realmente grande. Era o en el juzgado, o a nuestra manera, y yo preferí a nuestra manera. Amigos, Elvis y Ring Pops", explicó el cantante al ser preguntado por esta segunda fecha.

