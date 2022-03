El triunfo de doña Letizia con un estreno sin precedentes en La Almudaina

Cita ineludible y en agenda oficial de los reyes de España y la reina Sofía durante su estancia en Mallorca: la recepción ofrecida a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear. Un tradicional compromiso que se celebra en el Palacio Real de La Amudaina de Palma y en el que doña Letizia suele sorprender con elecciones de moda que pasan a ser históricas y con las que llega incluso a marcar un hito en su vestidor bien sea por estrenos sin precedentes de diseñadores en los que todavía no había depositado su confianza, como ocurrió con Duyos en 2017 o con Juan Vidal un año después, o por renovar su imagen con tendencias muy dispares, como el perfecto mono de invitada, el estampado étnico o un minivestido capaz de sorprender a todos los presentes. Y en 2019, no ha querido ser menos y ha apostado por un acierto que define a la perfección su estilo, pero que no tiene precedentes en este acto: un vestido rojo. Y lo acompañó de los complementos con los que impactó en su viaje a Argentina en marzo.

Se sabe que doña Letizia es la reina que triunfa vestida de rojo en las grandes ocasiones. Sin embargo, su nueva elección no solo le favorece, sino que marca un nuevo hito en su vestidor al ser una novedad en su imagen para acudir a esta recepción. Con escote halter, la Reina se decantó para acudir a La Almudaina por un vestido sin mangas, cuerpo entallado y falda evasé con ligero vuelo. Muy similar a su diseño infalible de encaje firmado por Carolina Herrera, esta creación se diferencia de esta por el acabado liso de su tejido.

Aunque la Reina gusta de combinar sus vestidos en color rojo con complementos al tono o en color nude, ha querido dar un acabado más potente a su imagen al optar por piezas en dorado. En sus manos, un clutch tipo baguette : el modelo Metropolitan de CH Carolina Herrera que, en su versión en blanco, lo tiene también Meghan Markle. Como calzado, lleva unas sandalias de tiras de Jimmy Choo, modelo Misty (675 euros). Ambos accesorios los estrenó durante su viaje de Estado a Argentina y formaron parte de su mejor look durante esta visita al país sudamericano, según los lectores de HOLA.com. Como joyas, estrena pendientes con forma de aro de Coolook (modelo Venus) y no olvida su inseparable anillo de Karen Hallam.

Por su parte, doña Sofía también ha querido distanciarse de su imagen más definitoria de los últimos años en este acto de La Almudaina. Apostando por un conjunto de camisola y pantalón recto ancho como sí es tradición, la madre del rey Felipe VI ha querido en esta ocasión apostar por un look novedoso por su acabado liso en color pastel, concretamente, en verde menta. En su caso, también lo combina con complementos metalizados, pero en plata en lugar de dorados como doña Letizia. Además, lleva collar de sodalitas con entrepiezas de plata de ley recubiertas en oro y rodio blanco (99 euros) y colgante estrella de mar en plata con baño de oro de 18 quilates (225 euros), de la colección Estel de Isabel Guarch.

