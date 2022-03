Georgina Rodríguez y su último look con doble guiño a Kim Kardashian

Desde que Georgina Rodriguez ha cambiado Madrid por Turín como ciudad de residencia, sus visitas a la capital española se han convertido en todo un acontecimiento. Y es que cada cita se convierte en un despliegue de tendencias, como buena amante de la moda que se considera. La última ocasión que ha tenido de visitar su país de origen ha vuelto a dejar a sus fans nacionales e internacionales boquiabiertos gracias a su estilo. Acompañando a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, en la entrega de un premio por su trayectoria profesional, la modelo lució un diseño mini que convirtió en el mejor look de noche gracias a sus complementos. Vestido que, al mismo tiempo, vuelve a conectar a la jacense con quien es, según sus seguidores y la prensa, su parecido más que razonable, Kim Kardashian.

Todo al nude fue la apuesta de Georgina, una manera de lucir el monocolor, un acierto siempre, en su gama más elegante y favorecedora. La modelo llevó un minivestido empolvado de Hervé Léger, firma parisina especializada en potenciar las curvas, que iba decorado con pliegues asimétricos -la textura creada fue el único adorno de la prenda- que llevaba una cremallera trasera. La creación francesa, que tenía un precio de 1.131 euros, ha terminado por agotarse tanto en la web como en tiendas multimarca bien por su precio rebajado (rondaba los 339 euros) o por el 'efecto Georgina'.

Siendo conocida como la Kardashian española por su figura voluptuosa y rasgos esculpidos, el diseño haría todavía más fuerte la conexión entre la celebridad estadounidense y la modelo oriunda de Jaca. Y es que no solo recuerda al que llevó Kim para la Met Gala de mayo de Thierry Mugler -un look drapeado en color piel que se ajustaba a la perfección a su tono de piel con la única diferencia de los apliques con forma de gotas de agua que llevó la creadora de KKW Beauty-, sino que en el armario de la celebridad también encontramos diseños de la firma francesa.

Ya que la recomendación de la propia firma era la de combinar el vestido de corte slip con unas sandalias a tono, la modelo hizo lo propio con sus complementos agregando unas sandalias con tacón de pulsera al tobillo en color carne. Pero no solo de taconazos vive Georgina. Otro detalle imposible de pasar desapercibido fueron los pendientes XL, accesorios que no faltan en su vestidor y que se han convertido en sus amuletos predilectos. Para la noche en homenaje a su pareja optó por un juego extralargo con brillantes y piedras preciosas que sumaban puntos de estilo al minivestido.



Tras la ceremonia, poco antes de volver a Turín, apareció por el aeropuerto con su look ligeramente modificado, ya que cambió los taconazos de vértigo por unas sandalias bajas de Chanel con suela de corcho de su colección para esta Primavera/verano. Un gesto con el que la mayoría de las mujeres se sentirían identificadas, ya que es habitual llevar un par de repuesto para cuando los pies no aguantan más los zapatos altos.

