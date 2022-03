Carlota Casiraghi se corona como la princesa del minivestido en la boda de Louis y Marie

Casi dos meses después de que Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se dieran el 'sí, quiero' en un enlace civil celebrado en la más estricta intimidad, Mónaco ha vuelto a vestirse de fiesta este fin de semana con motivo de la boda de Louis Ducruet y Marie Chevallier. El hijo de Estefanía de Mónaco y su pareja pasaron ayer por el altar en una ceremonia que presencio la familia real monegasca casi al completo. Unas horas después del evento, se publicaron varias imágenes gracias a las que descubrimos tanto el vestido de novia, un diseño de Pauline Ducruet, como los looks de las invitadas más buscadas. Mientras que Beatrice Borromeo mantuvo su estética romántica con un vestido de flores amarillo al que agregó una pamela de rafia propiedad de su suegra, la princesa Carolina, su cuñada Carlota prefirió otorgar una nota más moderna y rompedora al asistir con un minivestido.

La hija de Carolina de Mónaco ha demostrado en numerosas ocasiones ser una de las royals más atrevidas a la hora de vestir, y ha encontrado la manera de otorgar un punto fresco y roquero a sus estilismos sin romper el protocolo ni alejarse excesivamente de la estética propia de las damas reales. Su versatilidad ha provocado que haya escogido tanto looks de invitada románticos con largos vestidos florales como otros mucho más cañeros con lentejuelas y botines. Por lo tanto, no resulta extraño que ayer volviera a recurrir a esa dualidad tan suya mediante un vestido en clave mini con el que presumía, una vez más, de estilizadas piernas.



Carlota ha optado por una de sus marcas preferidas, la casa francesa Saint Laurent, que firmó su primer look nupcial, precisamente protagonizado por un vestido de corte similar, con cuello a la caja, manga larga y minifalda. Sin embargo, el que lució ayer posee un aspecto más relajado y no se trata de una prenda exclusiva, sino que se encuentra a la venta en la tienda online por 1.890 euros. Para conseguir un aspecto más lady posee un estilo camisero gracias a su lazada al cuello y botonadura frontal. Lo ha combinado con stilettos en tono crema y bolso de mano a conjunto.

Con esta elección, la nieta de Grace Kelly demuestra de nuevo su maestría para construir estilismos de tendencia con una prenda que no suele ser habitual en el armario de las royals. Hace unos meses, por ejemplo, paseó con un mono corto por la alfombra roja del Festival de Cannes, demostrando que se puede derrochar estilazo con conjuntos que se salen de lo clásico.

