Las invitadas a la boda de Louis Ducruet desvelan sus looks para la ceremonia religiosa De trajes de chaqueta a vestidos midi o diseños de encaje, los conjuntos de las asistentes al enlace real monegasco han sido de lo más heterogéneos

Después de un discreto enlace civil que se celebró ayer de manera privada, Louis Ducruet y Marie Chevallier se han dado hoy el 'sí, quiero' en una ceremonia en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada en Mónaco, un histórico enlace en el que se han dado cita los seres queridos de la pareja. A pesar de que el hermetismo habitual de la familia real monegasca hace que, de momento, no hayan trascendido imágenes de los miembros de la realeza que han asistido, una vez más las redes sociales se han convertido en el mejor escaparate para que los invitados muestren sus elegantes estilismos.

Manon Masarin, Product Manager de Alta Costura y Celebrities en la casa francesa Givenchy, ha compartido una imagen en la que desvela tanto su look como el de su amiga Léa Sournac, que trabaja en la empresa de arreglos florales L'Amour Moderne (¿habrá sido la encargada de la decoración?). Mason ha optado por un traje blanco de chaqueta confeccionado en lino para mayor comodidad, con el que ha hecho frente a las altas temperaturas que tienen estos días en el principado. Le ha sumado blusa lencera satinada con detalles de tul y salones nude. Por su parte, Léa ha preferido un vestido, en concreto un diseño estampado con escote en 'V' confeccionado en un tejido vaporoso de microplisados que contaba con mangas farol, efecto corsé y falda asimétrica.

La relaciones públicas Sourour Mejri ha recurrido a uno de los estampados preferidos por las expertas en moda para sus looks de invitada: los lunares. En concreto, ha elegido un vestido midi de escote en 'V' y manga corta entallado a la cintura al que, tal y como se puede ver en otras de sus publicaciones, ha sumado una pamela de rafia XL y cinturón fino para enmarcar su silueta. Ella misma ha sido la encargada de mostrar el conjunto de Inès Llurens, una amiga de la novia que estuvo presente cuando fue a recoger su vestido de Rosa Clará a Barcelona. Ha apostado por los tonos empolvados, aunque todavía no hemos podido ver a la perfección su look.

Camille Gottlieb, hermana del novio por parte de madre (hija de Estefanía de Mónaco y Jean Raymond Gottlieb), ha sido una de las damas de honor de Marie Chevarllier, tal y como adelantó el propio Louis Ducruet en una entrevista reciente. Como es tradición, se presupone que habrá llevado el mismo vestido -o al menos el mismo color- que las demás damas. Todo apunta a que la novia escogió el dorado para los looks de las mujeres que le acompañan en el altar.

Clarisse Benoit ha sido otra de las invitadas que ha querido enseñar su moderna elección, un minivestido de color vino con cuello perkins que deja la espalda al aire y está confeccionado en un tejido de encaje floral. Ha completado con bolso bandolera negro y botines open toe.