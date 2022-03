Primero Isabel Pantoja, después Lara Álvarez: 'Supervivientes' bate récords de amarillo

La última edición de Supervivientes se ha convertido en una de las más seguidas y con mejores datos de audiencia. Uno de los motivos es, sin duda, la participación de Isabel Pantoja, que ha dado mucho que hablar durante todos los programas. Sin embargo, su presentadora, Lara Álvarez, y sus estilismos han sido otro de los ingredientes clave. Sobre todo, el look que la periodista de Gijón eligió para la gran final. Un diseño de color amarillo que se convirtió en todo un fenómeno viral por distintos motivos. Entre ellos, por los taconazos que ocultaba bajo su largo vuelo y dejaron a Jorge Javier Vázquez en un 'segundo plano' por la diferencia de altura. Sin duda Lara supo cómo hacer historia televisiva anoche eligiendo este tono con capacidad de convertir a sus musas en trendig topic. Para muestra, los más de 4 millones de personas que no quisieron perderse el último programa de la temporada.

El diseño con escote asimétrico está diseñado por Mayte Mendez de Vigo Elorriaga, responsable de estilismo de Mediaset España. Aunque fue Ana María Ortiz, creadora de Athenea Composturas, la encargada de confeccionarlo. No sorprende que la presentadora estuviera tan favorecida ya que Mayte es su persona de confianza y conoce muy bien los puntos fuertes de Lara. Ella además, también es la responsable de elegir los sugerentes bikinis con los que aparece en cada programa de Supervivientes. Para completar el look, la estilista eligió un cinturón con el que favorecer aún más la silueta de Lara, sandalias de tiras de Exe Shoes y joyas de By CuCu y Belao bisutería.

El hecho de que el diseño fuese amarillo resultó determinante. Si Lara lo escogió anoche, hace una semana Isabel Pantoja optaba por un diseño también amarillo para asistir a uno de los debates celebrados en el plató del concurso en el que tuvo una entrevista muy mediática. Como explicó el diseñador del vestido que lució al cantante a HOLA.com, Alonso Cozar, se trata de un tono que gusta mucho a la folclórica y que ha lucido en muchas ocasiones.

Sin duda, el amarillo se ha liberado desde hace varias temporadas de sus connotaciones supersticiosas. Actrices, celebrities e intérpretes apuestan con ímpetu por la tonalidad. Entre sus máximas embajadoras internacionales están Rihanna o Beyoncé, firmes defensoras del Canary Yellow. Y es que quienes confían en él saben que es un color especialmente favorecedor para las pieles más bronceadas pero además, tiene la capacidad de convertir los estilismos en un caso de éxito.

