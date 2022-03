La reina del 'low cost': Doña Letizia conquista a la crítica internacional con su nuevo vestido

No cabe duda de que Doña Letizia es una de las royals más estilosas del panorama internacional, y sus elecciones de moda son analizadas con lupa no solo en nuestro país sino también fuera de nuestras fronteras. A pesar de que lógicamente la prensa británica se centra en los estilismos de Kate Middleton y Meghan Markle, lo cierto es que no dudan en elogiar sus looks más destacados. Hace poco más de un mes, los medios ingleses se declararon absolutamente enamorados del su estilismo en la ceremonia de investidura al rey Felipe VI con la Nobilísima Orden de la Jarretera en Windsor. Sin embargo, ha vuelto a ocurrir: en las últimas horas la Reina ha vuelto a demostrar la influencia de su armario a nivel europeo no solo cuando está de viaje, sino también en sus actos nacionales. Dejando constancia de nuevo de que es una de las mejores embajadoras de la moda española -con permiso de Marta Ortega-, ayer estrenaba un vestido rebajado de Zara que no tardó en protagonizar numerosos artículos en todo el mundo.

Se trata de una pieza de tweed en tonos blancos, negros y azules con escote barco, manga corta y falda midi evasé que, además, enamoró por su precio, ya que actualmente se encuentra rebajada de 39,95 a 19,99 euros. Esta demostración de que las prendas asequibles también pueden protagonizar estilismos ultrasofisticados conquistó por completo a la crítica europea. "La reina Letizia nos ha deslumbrado con un vestido muy chic de Zara que cuesta solo 19,99 euros" titulaba la web de HELLO! en un análisis en el que posteriormente destacaban que el buque insignia de Inditex es una de las marcas preferidas de las redactoras de la revista. Asimismo comparaban este estilismo dela Reina con uno de los primeros que escogió la duquesa de Cambridge tras retomar su agenda oficial el pasado octubre tras el nacimiento del príncipe Louis.

El tabloide inglés Express también destacaba en titular el sorprendente precio del vestido, y dentro señalaba que nuestra reina posee un "impecable sentido del gusto", además de comentar que mediante este look se sumaba a la favorecedora tendencia del 'escote Meghan'. Por su parte, el icónico Daily Mail la corona como reina del prêt-à-porter: "como a todas nosotras, le gusta el low cost y repite bastante ropa (...) siempre demuestra que no hace falta gastarse una fortuna en ropa para lucir elegante".

El portal News Beezer se atrevía a afirmar que "doña Letizia les dio la alegría del día e incluso de la semana" al descubrirles este diseño, puesto que, aseguran, estando a mitad de julio las rebajas están ya muy avanzadas y es difícil encontrar una prenda que merezca la pena. Sin embargo, explicaban que nuestra reina ha hecho el trabajo por ellos y su último descubrimiento ha provocado que hagan click en la web de forma casi inmediata. Posteriormente, se remitían al resto de prendas de la marca de origen gallego que ha llevado últimamente, elogiando su maestría para combinar prendas tan asequibles con accesorios más lujosos. Por su parte, en la versión americana de Vogue destacan que "La reina Letizia continúa su maratón de estilo asequible con un vestido de menos de 30$", tras lo que alaban sus últimos estilismos rebajados.

