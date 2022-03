La prensa británica se rinde al último look de doña Letizia La Reina conquista los medios internacionales en su duelo de estilo con la duquesa de Cambridge y Máxima de Holanda

El día de ayer fue uno de esos especialmente señalados en el calendario de la realeza europea, y es que tuvo lugar la prestigiosa ceremonia de investidura de la Nobilísima Orden de la Jarretera en Reino Unido. Hasta el castillo de Windsor volaron los Reyes de España, y es que Felipe VI fue condecorado con esta máxima distinción de la monarquía británica, al igual que su homónimo Guillermo de Holanda. Ambos estuvieron acompañados en todo momento por sus mujeres, que, pese a que se mantuvieron en un segundo plano, llegaron a eclipsarles con un esperado duelo de estilo al que posteriormente se sumó Kate Middleton. Este encuentro ha generado numerosos titulares en medios de todo el mundo en las últimas horas, y, revisando la prensa internacional, se puede apreciar que el look que escogió doña Letizia para la ocasión ha sido muy alabado por la mayoría de ellos.

La Reina llevó la moda española hasta el histórico enclave británico gracias a un conjunto de vestido y tocado firmados por la casa sevillana Cherubina. El diseño central contaba con cuello perkins, hombros marcados, mangas abullonadas con botones en los puños y efecto fajín del que parte una falda midi de silueta recta. Estaba confeccionado en un original tejido fluido decorado con pequeñas motas de distintos tamaños que simulaban flores de estilo puntillista, y lo acompañó de un protocolario tocado. A pesar de que no suele apostar por este complemento, demostró que lo defiende a la perfección con una diadema ancha decorada con un adorno lateral de flores y plumas de oca que agregaba un sofisticado velo de red, un fabuloso modelo que ha conquistado a la crítica.

Desde el diario británico Telegraph consideran a doña Letizia como una de las royals más estilosas del mundo, y enfatizan el hecho de que escogiera moda española para este acto. "Como Kate, está apoyando el diseño de su país y, al escoger una prenda de precio relativamente asequible, está diciéndonos que es una mujer del pueblo. Letizia viste mucho de Zara, Mango y Massimo Dutti, así como del joyero establecido en Madrid Karen Hallam" afirman en el artículo. También explican que, en su opinión, acierta al salirse de las opciones básicas, puesto que "con esa silueta vintage y el bonito estampado, su vestido es el más arriesgado de los tres".

La versión digital del periódico londinense Evening Standard se aventura a decir que doña Letizia es 'la Kate Middleton española', y pone el foco en la conexión entre los estilismos de ambas en este acto. Destacan que la Reina luce la tendencia de las mangas abullonadas de una manera realmente moderna, y confiesan que les gusta que apueste regularmente por diseños asequibles. En el tabloide inglés Express también titulan su artículo por el duelo en blanco y negro entre doña Letizia y la duquesa de Cambridge, lanzando la pregunta '¿Qué royal gana la corona del estilo en la Orden de la Jarretera?'. Sorprendentemente, tras analizar al detalle cada conjunto, se atreven a dar como vencedora a la Reina, destacando que su diseño tenía un corte más femenino y delicado.

El Daily Mail explica que, a pesar de que en el acto eran protagonistas sus maridos, las damas reales consiguieron acaparar todas las miradas con sus acertadas elecciones. Además de examinar cada uno de los looks de doña Letizia, Máxima, Kate, Camilla y Sofía de Wessex, desde el diario recurren a una experta en moda -la estilista Rochelle White- que da su opinión al respecto. No tiene problema en confesar que le gusta especialmente el vestido blanco y negro con mangas abullonadas de nuestra Reina, así como el maquillaje con el que lo combinó, puesto que 'es muy natural y no le quita el protagonismo ni desvía el foco'.