Leopardo y tachuelas: el look 'working' más cañero de Máxima de Holanda

Es innegable que Máxima de Holanda es una de las royals más arriesgadas en cuestiones estilísticas. La mujer de Guillermo Alejandro mantiene esa sofisticación propia de una reina pero añade rompedores detalle de tendencia que demuestran que no tiene miedo a innovar. Faldas de lentejuelas, vestidos-joya, conjuntos metalizados... No hay prenda que se le resista. En las últimas horas, ha aterrizado en Daca con motivo de su visita oficial a Bangladesh luciendo un estilismo que prescindía de sus adorados brillos y grandes accesorios en búsqueda de la comodidad, pero ha sabido otorgarle un punto cañero para conseguir un look en clave working que no esperábamos ver en una dama de la realeza.

Máxima ha apostado por un sobrio traje de chaqueta negro para su llegada al país asiático y la primera reunión de trabajo en él. Sin embargo, en lugar de combinarlo con sus habituales stilettos, maxipamelas y clutches, ha preferido marcar la diferencia con otro tipo de detalles. En primer lugar, le ha sumado camisa de leopardo, un estampado poco habitual en los vestidores reales al cual, sin embargo, ella recurre con cierta asiduidad demostrando que también puede resultar sofisticado.



Como complementos, agrega bolso grande de nailon y calzado plano para mayor confort. En concreto, escoge unos mocasines negros de piel adornados con tachuelas que termina de completar esa imagen cañera tan original. A pesar de que Máxima es una de las royals que mejor aguanta los tacones y es poco usual que se baje de ellos, en las últimas semanas ha optado en varias ocasiones por este par, que se ha convertido en su apuesta preferida cuando quiere conseguir un look más cómodo sin renunciar a la elegancia.

