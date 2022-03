Vania Millán y Lorena Gómez, amor por el mismo vestido

En la boda más esperada del final de la primavera, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, hubo muchos reencuentros. Por ejemplo, el de David Beckham con el jugador del Real Madrid, con quien compartió vestuario durante el tiempo que jugó en España. Sin embargo, uno de los encuentros más esperados, el de Vania Millán con su expareja René Ramos, hermano de Sergio, finalmente no tuvo lugar. La modelo también fue de boda pero a casi mil kilómetros de distancia de Sevilla y acompañada de su actual pareja, el doctor Julián Bayón. René, por su parte, asistió al enlace junto a la cantante y exparticipante de Operación Triunfo Lorena Gómez, con quien lleva saliendo desde comienzos de año. A pesar de que las dos parejas no se vieron las caras, hay una conexión entre ambas bodas, o más concretamente, entre el look que Vania llevó para la ocasión y Lorena Gómez.

La ex miss España eligió un vestido negro brillante con efecto glitter, escote en pico y una abertura lateral que iba acompañada de un sutil fruncido en la cintura. Un diseño sin mangas firmado por la diseñadora cordobesa Juana Martín y perteneciente a la colección Otoño/invierno 2018 de la firma, bautizada como My Own Party (Mi propia fiesta). Una propuesta que Vania combinó con varios accesorios de inspiración festiva, como las sandalas de tiras y el bolso de noche con asa de cadena. Además, para dejar todo el protagonismo al vestido, optó por recoger su cabello en un moño bajo de acabado pulido, peinado con raya lateral y combinado con un maquillaje suave, que presta especial atención a la zona de la mirada. Dejando a un lado los detalles de moda, lo más curioso del vestido es que se trata de una pieza que ya había lucido Lorena Gómez.

La cantante eligió el mismo vestido el pasado verano para asistir al festival Starlite de Marbella, celebrado en agosto de 2018 y donde fue una de las artistas invitadas. Aunque comparten gusto por el mismo tipo de diseños, lo cierto es que la forma de combinarlo dista bastante en uno y otro caso. Mientras que Vania optó por mantener la estética monocolor, Lorena añadió unas sandalias en rojo con detalle de lazo en la puntera, que rompieron el aire total black del conjunto. Además, lució la melena suelta y peinada, también con efecto wet y apostó por una manicura blanca que se distingue del rojo seleccionado por Vania. Los pendientes, eso sí, guardan varias similitudes.

Además de compartir gusto por la moda, Vania y Lorena tienen otras cosas en común, más allá de su relación con René Ramos. Tanto la modelo como la cantante son grandes apasionadas del deporte, tal y como se puede ver en las fotografías que publican, donde no faltan las imágenes entrenando y practicando diferente actividades. Además, ambas mantienen una buena relación con Pilar Rubio, con quien Vania continúa viéndose y junto a quien Lorena ha compartido alguna instantánea incluso antes de darse a conocer su noviazgo con René.