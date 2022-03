En la Feria de Sevilla o de concierto en Madrid, el vestido más versátil de Victoria de Marichalar

Nuevo look en la previa a su puesta de largo del próximo jueves. A tan solo unos días de uno de los eventos más especiales del año de Victoria Federica, la sobrina del rey Felipe VI no ha querido faltar a un plan muy familiar, el concierto Siempre Así Sinfónico en el Teatro Real de Madrid. Al evento en el que coincidió con un madre -la infanta Elena es una gran fan del grupo sevillano, que actuó en su boda-, Victoria de Marichalar acudió con un look de tendencia dejando claro que, en temas de moda, pisa fuerte. A la última sí, pero exprimiendo al máximo el armario, supo cómo darle una segunda vida a un vestido corto cuyos motivos geométricos en blanco, gris y rosa, resultaba conocido. Y es que era el mismo que llevó a principios de mayo en la Feria de Sevilla, solo que supo cómo darle un aspecto totalmente distinto al versátil modelo cambiando los accesorios.

Como su célebre tía política, la reina Letizia, Victoria Federica parece haber tomado nota del buen resultado que da volver a aprovechar ciertas prendas que ya han sido un acierto jugando con el resto de elementos. El que eligió ayer se trataba de un diseño corto de manga larga acampanada que quedaba suelta, estilo seventies, lo que, una vez más, revelaba el gusto que tiene la hija de la infanta Elena por las estéticas bohemias y relajadas siempre con un toque glamuroso, algo que se conoce como boho chic. No solo la prenda de una pieza, también los tacones son los mismos que llevó en su debut en la Feria de Abril, unas sandalias de plataforma en color burdeos de terciopelo.

Ese tipo de diseño es el preferido por aquellas que quieren llevar tacones sin renunciar a la comodidad. Además creaban un color block muy primaveral enfrentando dos tonalidades como el burdeos y el rosa en un mismo look, una serie de coloridas mezclas que Victoria Federica disfruta especialmente como ya dejó claro en la Feria de Abril -como se puede apreciar bajo estas líneas- añadiendo un tocado en ese último tono. Otro accesorio que sumo puntos fue el cinturón de cadenas, un detalle muy popular en los 90 que ahora vuelve a ser tendencia y actualizaba por completo el vestido, accesorio que también llevó hace una semana de un estilo muy parecido. Para rematar agregó un bolso de piel en marrón, un diseño con un tamaño intermedio y asa de cadenas que ha utilizado en varias ocasiones.

Para rematar su combinación, su melena volvió a ocupar uno de los lugares más destacados del look final, ya que llevó una coleta lisa pulida para sumar puntos de estilo. Sin decepcionar a las seguidoras de su vestidor no se olvidó del toque roquero, que ya empieza a ser uno de sus básicos, con los pendientes. No solo llevó un earcuff, sino también aros más pequeños a lo largo del lóbulo, uno con rayo y otro XL con una piedra azul colgante. Si bien Victoria Federica suele preferir looks naturales, en esta ocasión, y con motivo del concierto, optó por un pintalabios en color teja que potenciaba sus facciones y servía de broche para un estilismo desenfadado de tarde.