El desfile de Lola Casademunt by Maite El exotismo de la firma nos lleva a Egipto y con Nieves Álvarez como musa

La jornada de sábado de la 78ª edición de Fashion Week Madrid nos dirá quien son los mejores, es decir, la colección y la modelo ganadores del Premio L’Oréal. Sin embargo, antes de este esperado momento, llegó el momento de conocer una de las novedades de Lola Casademunt by Maite, desfile que llega tras la presentación de JCPajares, Odette Álvarez, Fely Campo, Ulises Mérida y Aurelia Gil.

En esta edición, Maite Casademunt (directora creativa de este sello e hija de la fundadora, Lola Casademunt) se inspira, tras un viaje que hizo el año pasado, en las antiguas civilizaciones egipcias y, como señalan, “rinde homenaje a su cultura, colores y diseños de elegancia atemporal, especialmente Lúxor”. Ese Egipto de brillos y muy ornamentado que se desarrollo nos presenta looks completos en los que se combinan tanto prendas como complementos propios. Tampoco falta su seña de identidad, el animal print. Eso sí, lo dispone en esta ocasión también junto a un motivo geométrico multicolor. En cuanto a colores, destacan el oro, morado y verde lima. Es decir, diseños para no pasar desapercibida. E innovando, ha creado dos looks para hombre en pro de un concepto más unisex.

Y sí, podemos decir que hubo alguien que brilló más que las joyas XXL que se han visto en la colección o sus tejidos con acabado metalizado. Una vez más, la firma contó con su embajadora y musa Nieves Álvarez. La modelo madrileña abrió el desfile con un conjunto de top cruzado con escote halter en leopardo y pantalón largo con estampado geométrico multicolor. Igualmente, lo cerró con un vestizado con capa en lurex dorado. En definitiva, en solo dos apariciones, ella resumió el espíritu de este desfile, que se concluyó con música en directo y todas las modelos (entre las que se encontraba la influencer Marta Díaz) bailando junto a parte del público.