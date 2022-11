‘Me hace ilusión descubrir nuevas versiones de mí’: Andrés Velencoso, de modelo a director creativo

Tras más de dos décadas trabajando en la industria de la moda, Andrés Velencoso inicia una nueva aventura: la de ser director creativo de su propia marca de moda masculina, OOTO (Out Of The Office). Este proyecto nace de la mano de Cortefiel (del grupo Tendam), una firma con la que el modelo ha colaborado durante años, con la que se siente sumamente cómodo y con la que comparte los mismos valores. Además de director creativo, Andrés también se desempeña como embajador e imagen de la marca, lo que le ha permitido estar involucrado en todo el proceso de la creación de este proyecto. “Es la primera vez que hago una campaña estando dentro de todos los equipos. Ha sido un lujazo”, comenta.

Andrés Velencoso triunfa en su faceta más inesperada con su nueva firma OOTO

OOTO surge como una respuesta estilística para los hombres que disfrutan de darlo todo, tanto dentro como fuera de la oficina. Con el apoyo del equipo de Cortefiel, Andrés ha conseguido presentar una firma masculina con inspiración mediterránea con la que se siente profundamente identificado. La calidad, las prendas duraderas y la sostenibilidad son pilares de la razón de ser de la marca.

Hablamos con Andrés sobre sus nuevos proyectos (de moda e interpretación), sus expectativas con OOTO, cómo surgió esta extraordinaria aventura y lo que más le ilusiona en este momento de su vida.

Andrés, de modelo a director creativo ¿qué te animó a lanzarte al otro lado del mundo de la moda?

Llevo años colaborando con Cortefiel y Pedro del Hierro y siempre hemos estado muy a gusto trabajando juntos. Hace algunos meses mis intereses y los del Grupo Tendam confluyeron. Yo quería lanzar mi propia marca y ellos también vieron una oportunidad en el mercado, finalmente llegamos a la conclusión de que sumando todas las capacidades podíamos hacer algo muy bueno. Llevo más de 20 años en el mundo de la moda desde diferentes facetas y he adquirido mucha experiencia. Tengo claro cómo debe vestirse el hombre de hoy y tenemos además valores compartidos.

¿Qué facilidades has encontrado al crear la firma bajo el paraguas de una empresa como Cortefiel?

Trabajar de la mano de Cortefiel, que cuenta con una gran experiencia y larga trayectoria en el mundo de la moda, ha sido un lujo, me he sentido muy comprendido durante todo el proceso y hemos hecho un gran equipo.

¿Por qué el nombre de OOTO para tu firma de moda? ¿Cómo llegasteis a este nombre, fue un proceso largo? ¿Lo decidiste tú?

OOTO se origina del concepto en inglés Out of The Office. Es ese momento en el que se ha acabado la jornada laboral y pones el foco en otros aspectos de tu vida. El logo es un avión (de papel), el símbolo de enviar el último email, pero también hace alusión al avión de papel con el que jugábamos de niños, el niño que nunca se va de nosotros.

¿Qué rasgos de tu personalidad se reflejan en las prendas?

Como yo, el hombre OOTO es consciente, decidido, y disfrutón.

¿A qué tipo de hombre van dirigidas?

La marca OOTO nace en España con un claro objetivo: impactar al público masculino más consciente, decidido, y disfrutón. En concreto a hombres de 30 años o más que les importa su planeta, que saben lo que quieren y que disfrutan dentro y fuera de su trabajo.

¿Qué es lo que más te ilusiona de esta nueva aventura? Porque es una aventura ¿no?

Pues, ¿lo dice la propia palabra no? ¡Que es una aventura! Algo nuevo, algo donde yo puedo dar rienda suelta a la creatividad, poder vestir a la gente y ver OOTO en la calle… Bueno y poder descubrir otras versiones de Andrés Velencoso, me encanta meterme en nuevos líos, sobre todo.

¿El tema de la sostenibilidad era tan importante para ti?

Todas las prendas de OOTO tienen propiedades y componentes sostenibles. El 100 % del algodón es Better Cotton. El 100 % del denim es Responsible Wash con un menor uso de químicos y de agua en su producción. Y el 100 % de la piel está certificada LWG-Leather Working Group. Por su parte, el 67 % del poliéster y otras fibras utilizadas en la confección son reciclados. Además, las prendas están hechas para durar porque la calidad, las prendas duraderas y nuestro proceso de trabajo enfocado en la sostenibilidad son pilares de la razón de ser de la marca.

¿Cómo es tu estilo para el día a día?

Casual, cómodo, versátil, pero siempre dependiendo de dónde. Cuando viajo suelo ir cómodo “muy OOTO”, pero muchas veces también más elegante, como por ejemplo cuando voy a un evento, me visto más de etiqueta, más de cocktail…

¿Qué prendas son tus preferidas?

Me encantan las sudaderas, las camisetas con logos o con algunos dibujos. Me encantan los chinos, las cosas ligeras y muy atemporales No soy de tener un armario que cambia mucho del invierno al verano. Lo que más me gusta son las prendas atemporales y de una buena calidad. Prefiero poco y bueno.

¿Te dejas llevar por las tendencias o las modas no van contigo?

Más o menos. Me gusta saber cuál es la tendencia y después a partir de ahí me gusta hacer mis propios inventos. Me encanta lo vintage, piezas que sean de fondo de armario que te duran siempre. Soy de poquito y bueno.

¿Es verdad que los hombres arriesgan menos a la hora de vestir o crees que eso está cambiando?

En la moda masculina en general está habiendo un cambio interesante. Hay un montón de marcas que están surgiendo como OOTO que sí que cree en la tendencia y se encarga de vestir a un hombre diferente.

¿Tú te consideras osado o clásico?

Me considero los dos. Depende de para cuando.

Eres un hombre que se cuida… ¿te consideras coqueto y presumido?

Mmm lo mínimo…

¿Ves cerca tu regreso a tu tierra, Tossa de Mar?

Lo veo muy cerca. Bastante cerca.

¿Qué es lo primero que haces cuando ‘vuelves a casa’?

Lo primero que hago, es ir a ver a mi sobrina. Entro en mi piso, dejo la maleta y me voy corriendo a ver a mi sobrina Chabela.

¿Cómo fue para ti hacer la campaña de OOTO allí?

Para mí fue formar parte del equipo desde dentro: como modelo, como embajador y como director creativo… Es la primera vez que hago una campaña estando dentro de todos los equipos y fue súper, y más haciéndola en mi tierra mediterránea entre Barcelona y Tossa del Mar, un lujazo.

¿Hoy por hoy la interpretación te está dando tantas o más alegrías que la moda?

No, yo creo que me están dando a la par. Sigo metiendo mucha energía y mucho trabajo en el mundo de la interpretación, pero también en el de la moda.

¿Nos puedes hablar de tus próximos proyectos?

Este año han salido dos proyectos muy importantes, uno la serie Nacho, que vamos a estrenar a final de año, y OOTO, que lanzamos la nueva colección en septiembre. He puesto la misma ilusión en los dos proyectos.

¿Qué más te ilusiona en este momento de tu vida?

¡Me ilusiona la vida! Estoy muy ilusionado con todo lo que me está pasando. Sobre todo, el hecho de tener una sobrinita pequeña que alegra la vida y llena la casa de ilusión.

Entrevista: Marta Gordillo.

Estilismo: Jesús Cicero. Fotos: GUS&LO. OOTO. Nueva colección Cortefiel.