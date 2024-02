El desfile de Ulises Mérida

El diseñador Ulises Mérida inicia un viaje retrospectivo hacia su infancia y toma como punto de partida para su nueva colección el recreo del colegio. Un tiempo de diversión, libertad y despreocupación. En este particular recreo, animado por canciones de pasadoble interpretadas en directo, el diseñador imagina una colección primavera-verano 2023 repleta de colores brillantes. El amarillo cítrico en su versión más intensa y luminosa, junto con el naranja, el frambuesa o el verde construyen una colorimetría rica y alegre, con acabados mate y metalizados. Las siluetas que caracterizan las creaciones de Ulises Mérida, holgadas y fluidas, están presentes en pantalones de corte cropped, faldas asimétricas y chaquetas confeccionadas en popelín de algodón que dan forma a conjuntos donde el layering es la fórmula estrella. Como toque final, no pasan desapercibidos los sombreros de gran tamaño que rematan el look, un complemeto de aspecto dúctil que presenta el ala curvada, alejándose así de las apuestas clásicas.