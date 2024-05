Aprende a hacer tu propio bolso de yute y tendrás un básico eterno

Uno de los accesorios más estilosos de todos los veranos son los bolsos de fibras naturales. Da igual si son de rafia, de mimbre…, lo que está claro es que está claro es que este tipo de bolsos cobran un protagonismo especial cuando llega el buen tiempo. ¿Los motivos? Son versátiles, combinan con prácticamente todo lo que te pongas, y además, no pasan de moda. Al ser un complemento al que se le puede sacar tanto partido, no estaría mal que hicieras el tuyo propio, ¿o no? Es una opción sostenible, económica que permite crear una pieza única para adaptarla al estilo que tengas. Por eso queremos proponerte un proyecto muy fácil y divertido que puedes hacer para ti, o para regalar a alguna de tus mejores amigas en su graduación, o incluso a tu madre o abuela. ¿Quieres aprender a hacer tu bolso de yute? Te traemos el paso a paso en el que solo necesitarás un poco de atención para coger la técnica y listo. En cuanto pilles el truco, te animarás a hacer bolsos a toda la familia, e incluso en otros colores o con accesorios diferentes. ¡Mira qué bien quedan!

Los bolsos de yute son ideales para llevar a todas partes en verano, desde al clásico chiringuito, a un festival de música, o incluso de viaje. Son versátiles y es el perfecto comodín que te sacará siempre de cualquier apuro estilístico. Ahora que conoces todas sus posibilidades, ¡es hora de crear el tuyo!

¿Qué necesitas para hacer tu propio bolso de yute?

Tela

Tijeras

Cuerda de yute

Pegamento de silicona

Paso a paso

Comienza usando dos círculos de tela, que serán los laterales del bolso, y recorta. Puedes coger como referencia la medida de un plato llano. Antes de empezar a pegar el yute, trénzalo. Tienes que hacer la clásica trenza de tres cabos, pero con los hilos de yute. Para esta trenza, debes ir intercalando cada sección, es decir una encima de la otra. Una vez tengas la cuerda trenzada comienza a pegarla en círculo sobre la tela hasta rellenarlo completamente. Antes de terminar, deja un sobrante de tela, y dobla hacia el interior. Pega con silicona y encima sigue añadiendo el yute. Cuando termines te quedarán dos círculos de yute. Ahora es el momento de unirlos y que el bolso vaya cogiendo forma. ​​Corta un trozo de tela, de un grosor más o menos ancho, y ve pegando en línea recta (a excepción de los bordes) las tiras de yute previamente trenzadas. Para unir esta parte, añade pegamento a la cinta en los bordes y pega en los dos laterales del bolso. Para terminar tan solo tendrás que pegar el asa y el cierre del bolso con el mismo yute.

Quizás te parezca algo difícil, pero una vez coges la técnica verás como te vuelves adicta a hacer estos bolsos en todos los tamaños. Intenta probar nuevos colores, formas y dimensiones. Da rienda suelta a tu imaginación y dedica un rato a crear manualidades tan bonitas como esta.