El desfile de Custo Barcelona

Tras la proyección de un fashion film de 7 minutos, luces de color verde dieron paso al primer look de Custo Barcelona: un minivestido blanco con cut out en color blanco. Precisamente, estos cortes que insinúan “más que mostrar” son una constante entre sus novedades. Al igual que los tonos claros y luminosos o los acabados lisos que se alejan de otras colecciones cuajadas de detalles que, no obstante, faltar no faltan. Y es que, en esta ocasión, Custo Dalmau, alma mater de la firma, precisa que “menos es más” y que esta es su presentación más "relajada".

Prendas destacadas de su colección Primavera/Verano 2022, bautizada como I Trust Me (Confío en mí) y presentada en esta 74ª edición de Fashion Week Madrid, son las sudaderas con estampados de estilo grafiti, los bañadores asimétricos (o bikinis muy seductores), los shorts , los crop tops de aire deportivo o más vanguardistas con cortes geométricos que son muy experimentales en su universo creativo y el traje sastre que se ciñe a la silueta y se prefiere en color negro o con chaqueta y pantalón contrastados. Tampoco faltan minivestidos (casi dominan su pasarela) con fruncidos y grandes volúmenes para alejarse del minimalismo, así como con acabados panelados en contraste de texturas y colores. Eso sí, más simplificados que en ediciones anteriores.

Y si te suenan estas propuestas es porque fueron las que se mostraron hace unos días en su desfile dentro del marco de la New York Fashion Week. Aunque en aquella ocasión, se presentaron 15 looks menos.