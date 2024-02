El desfile de Fernando Claro

La primera jornada de Fashion Week Madrid en IFEMA ha arrancado con firmas tan conocidas como Andrés Sardá, Agatha Ruiz de la Prada o Fernando Claro, una de las casas de alta costura con más éxito entre las influencers. El creador de la marca sevillana y su hija, pareja creativa en esta empresa, han presentado Nitro, una colección que, si bien mantiene muchos detalles característicos del estilo con el que han conquistado bodas y redes -como asimetrías, volúmenes y tejidos especiales-, se trata de una de sus propuetas más atrevidas vista en la pasarela madrileña.

Al ritmo de música electrónica, Nitro arrancaba con elegantes vestidos en rojo que resaltaban el cuerpo femenino gracias a escotes corazón, cortes palabras de honor o 'off the shoulders'. Se trataba de la primera vez que Fernando Claro escogía ese favorecedor color para una colección, y sin duda ha sido un inicio rompedor, aunque los mejores looks estaban todavía por llegar. En blanco y con bordados de cristales, las modelos se han convertido primero en novias para, después, ser las invitadas más elegantes gracias a paillettes y tejidos plateados. El final del desfile se ha teñido del color de la noche, negro brillante, revelando las propuestas más roqueras, ideales incluso para una novia... siempre que sea dark.

Como es habitual en esta firma de alta costura, los vestidos -tanto minis como largos- han protagonizado la mayor parte de los looks. Pero también ha hecho acto de presencia la alternativa perfecta para mujeres sofisticadas, el traje, así como capas con las que completar el estilismo de boda perfecto, objetivo en el que padre e hija son unos maestros. Las gafas de sol, las grandes gargantillas y las sandalias plata aportaban un toque futurista a esta colección que encantará a las invitadas más rompedoras.