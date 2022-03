Cinco características que atletas como Mireia Belmonte buscan en un coche

La elección del coche perfecto no siempre es sencilla. Hay muchas variables a tomar en cuenta que complican el proceso de compra y hace que sea difícil saber por dónde empezar. Por eso, acudimos a Mireia Belmonte, campeona olímpica mundial y europea, y le preguntamos cuáles son las cualidades que busca un atleta en un automóvil para que se adapte a sus necesidades. ¿Lo más importante para Mireia? Dar con un modelo acorde a su estilo de vida, con un diseño deportivo y dinámico, que su interior sea de alta calidad y que tenga tecnología punta. Su elección es el nuevo Hyundai i20. Descubre por qué.

VER GALERÍA

VER NUEVO DISEÑO HYUNDAI i20

Con un ojo en los Juegos Olímpicos de Tokio (previstos a celebrarse en verano de 2021) y el otro tras el volante, Mireia Belmonte no se conforma con menos que con un automóvil que pueda seguirle el ritmo fuera del agua. En el nuevo Hyundai i20 encuentra calidad, fiabilidad, diseño y practicidad. Es la tercera generación de este exitoso modelo, lanzado por primera vez en 2008, que ha renovado los estándares del mercado de coches compactos con una propuesta única, que combina seguridad con servicios de conectividad de vanguardia. Analizamos las cinco características que la deportista española busca en un vehículo:

1. Un diseño llamativo, deportivo y dinámico

En cuanto a estilo, Mireia busca el perfecto equilibrio entre sporty y elegante, tanto por dentro como por fuera. Para ella es muy importante dar con un modelo que refleje su estilo sin sacrificar las últimas tendencias en diseño automovilístico. Hyundai i20 presenta una excelente armonía entre cuatro elementos: proporción, diseño, estilo y tecnología. Detalles como la línea lateral de la carrocería, el volante con controles integrados y el paragolpes frontal con prominentes entradas de aire enfatizan las proporciones deportivas y la agilidad del coche. En su interior, uno de los puntos más destacados es el salpicadero de aspecto más horizontal, que se fusiona visualmente con el aspecto escultórico de las puertas con formas inspiradas en la naturaleza.

2. Accesibilidad desde dondequiera que esté

En una era en la que estar conectado es más importante que nunca, para Mireia la conexión inalámbrica para smartphones y un sistema de navegación de vanguardia es vital para sentirse cómoda y segura. Lo que más destaca de este aspecto es el servicio de conectividad avanzada de Bluelink, con el que puede acceder desde su móvil para abrir o cerrar las puertas del i20, consultar la presión de los neumáticos, encontrar el coche e ingresar a los servicios LIVE de Hyundai para recibir información sobre el tráfico en tiempo real y buscar plazas de aparcamiento. ¡Todo el poder en la palma de su mano!

VER GALERÍA

3. Seguridad y tranquilidad en todo momento

A la hora de elegir un coche, Mireia es consciente de que debe ser uno en el que pueda depositar el 100% de su confianza. Y con el nuevo i20 no tiene problema. Este modelo ofrece un sistema de conducción asistida de vanguardia, Hyundai SmartSense, diseñado para mejorar la tranquilidad y experiencia al volante. Entre sus funciones más avanzadas están: el asistente de seguimiento de carril que mantiene al vehículo centrado, un sistema que ajusta las luces de carretera para reducir el estrés y aumenta la visibilidad, radares y cámaras multifunción del sistema de asistencia a la frenada de emergencia, detector de fatiga, limitador de velocidad y alerta de inicio de la marcha del vehículo delantero.

4. Rendimiento y movilidad ecológica

Entre las prioridades de Mireia está la elección de un coche que tenga un impacto mínimo en el ambiente. Con el nuevo i20 puedes optar por uno de los dos motores disponibles con tres opciones de transmisión entre las que elegir. Uno de ellos es el sistema híbrido que supone una reducción de entre un 3% y 4% de consumo de combustible de emisiones de CO2. Con el motor híbrido de 48 voltios ahorras combustible y reduces tus emisiones. También, está el sistema manual inteligente para que el vehículo entre en modo navegación eficiente y así reducir las emisiones y mejorar la eficacia de combustible.

5. Comodidad y versatilidad para una mujer todoterreno

A pesar de ser una campeona olímpica de 200 metros con un palmarés de más de 46 medallas, Mireia es mucho más que una deportista. Es amante de la naturaleza, de la moda y del chocolate, por lo que exige un coche que esté a la par de su diversa agenda. El nuevo i20 es ideal para ella porque tiene más espacio de almacenamiento en el maletero, un sistema de ocho altavoces Premium de Bose para hacer más divertido cualquier viaje y un sistema de conectividad líder en su clase que le permite cargar su móvil sin tener que usar cables.

VER GALERÍA

¿Qué buscas en un coche? ¿Te gustan los híbridos?

Todos pasamos mucho tiempo en el coche y lo que busco es principalmente comodidad, pero sin olvidar la sostenibilidad para poder aportar mi granito de arena al medio ambiente ya que hay que buscar maneras sostenibles para moverse. Además, me gusta que el coche que estoy conduciendo, no se quede solo en eso, en conducir, sino que me haga disfrutar de ese trayecto con todo lo que este me pueda aportar (seguridad, tecnología, etc.).

¿Qué es lo que más te gusta del nuevo Hyundai i20?

La primera vez que lo vi, me llamó la atención su diseño, me parece un coche muy atractivo. Además, el hecho de que sea un coche urbano es toda una ventaja a la hora de buscar aparcamiento. En el interior no le falta detalle, puedo conectar mi teléfono y verlo reflejado en la pantalla táctil del coche, viene con todos los sistemas de conectividad de última generación para disfrutar al máximo de su conducción.

¿Por qué este coche es diferente a los demás?

Yo resaltaría la comodidad e innovación que Hyundai ha incorporado en este modelo. La nueva línea tiene un diseño muy elegante y Hyundai se ha centrado en mejorar la experiencia de conducción, muy fácil, divertida y emocionante. Con unos interiores realmente atractivos ha incorporado sistemas nuevos de seguridad y conectividad.

¿Por qué te identificas con Hyundai?

Como ya he dicho otras veces, para mí es muy importante todo lo relacionado con el medio ambiente. El compromiso por parte de Hyundai, es centrarse en el conductor y acompañantes y sus necesidades, y ¿qué mejor manera de hacerlo que incorporando 5 tecnologías eléctricas para cuidar de nosotros y nuestro entorno? Creo que Hyundai es una apuesta de futuro, siempre está innovando y es una Marca que se preocupa por el conductor en todo momento como ahora con el Compromiso Hyundai haciendo posible un futuro mejor para todos.